Продлевает молодость и снижает вес: названа эффективная диета против старения

Включение в ежедневный рацион продуктов, влияющих на работу генов, способствует продлению молодости организма.

Об этом сообщается в материале НВ. Как отметили журналисты, первым, кто заявил о том, что продукты питания могут влиять на работу генов, был американский дерматолог Николас Перриконе.

Он утверждал, что генетические установки внутри организма не являются константой, а поддаются модификации в течение жизни. Важнейшим способом влиять на них является то, что человек ест.

Новости Названа лучшая диета для сжигания жира

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Согласно принципам Перриконе, полезными продуктами являются:

Черный шоколад

Речь идет о шоколаде с максимально высоким содержанием какао. В последнем содержится процианидин-б2, антиоксидант, который помогает защите организма от различных инфекций. Это вещество также полезно для кожи.

Лосось

Перриконе разделяет точку зрения большинства диетологов о том, что лосось и другие виды рыб, обитающих в холодных водах, нужно употреблять в пищу регулярно.

Такая рыба содержит жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты, а также является источником белков, необходимых организму для строения тканей. Все эти три элемента являются ключевыми для омоложения организма.

Корица

Эта пряность регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу мозга и повышает концентрацию внимания.

Перриконе также утверждает, что антиоксиданты, содержащиеся в корице, способны снижать риск возникновения меланомы.

Грибы

Некоторые виды грибов оказывают полезное воздействие на иммунную систему, улучшают метаболизм и укрепляют печень, подчеркивает Перриконе.

В частности, грибы шиитаке содержат множество полезных антиоксидантов. Популярные лисички богаты селеном, который чрезвычайно полезен для почек и мочеполовой системы.

Кроме того, большинство видов грибов богаты витамином D, поэтому полезны для людей, которые редко бывают на солнце.

Водяной кресс

Все дело в антиоксидантах, которые есть в этом салате. Они повышают способность иммунной системы бороться с инфекциями и вредными веществами, окисляют свободные радикалы, являющиеся главными агентами старения в организме.

Помимо этого водяной овощ является натуральным диуретиком – мочегонным средством, способным выводить из организма вредные соли.

Семена шалфея

Они богаты жирными кислотами омега-3, буквально включающими гены омоложения в организме. Кроме того, в этих семенах высокая концентрация витамина Е и кальция, который необходим для строения костных тканей.

Зеленый чай

Зеленые сорта чая в обилии содержат катехины – природные антиоксиданты, которые предотвращают старение и способствуют похудению, замедляя усвоение в организме избыточных жиров.

Некоторые исследования показывают, что зеленый чай является серьезным "включателем" для генов, способных защищать организм от рака. Например, рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.

Также зеленый чай омолаживает кожу и улучшает работу мозга, убежден Перриконе.

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Красное вино

Единственный из алкогольных напитков, который рекомендован к регулярному употреблению. Все дело в ресвератроле – активном ферменте, который замедляет отложение жиров в организме, блокируя рецепторы жировых клеток.

Помимо этого, ресвератрол, согласно некоторым недавним исследованиям, способен предотвращать многие заболевания сердечно-сосудистой системы и даже рак.

Имбирь

Он содержит эфирные масла, которые стимулируют выработку желудочного сока и улучшают пищеварение. За счет этого организм тратит больше энергии и сжигает жировые клетки.

Грейпфрут

Сила этого фрукта не только и не столько в высоком содержании витамина С, сколько в способности регулировать уровень инсулина в крови.

Отметим, по мнению Перриконе, формируя диету, важно думать не о количестве калорий, а о пользе питательных веществ, которые содержатся в продуктах питания.

Правильная диета, как утверждал он, позволяет генам омоложения работать даже в том возрасте, когда они обычно отключаются.

Как отметил американский диетолог Брунильда Назарио, диета, основанная на идеях Перриконе, не противоречит принципам современной диетологии и вполне обоснована.

Такой образ питания не предполагает серьезных ограничений по продуктам. Он лишь предлагает сделать акцент на регулярном употреблении некоторых видов пищи, которые помогают организму бороться со старением.

Диета Dnevniq.com

Ранее MedOboz писал, что Американская диабетическая ассоциация одобрила диету для больных диабетом. Систематизировано большое количество рецептов, в основу питания лег средиземноморский тип питания.

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