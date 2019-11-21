Правильный завтрак – залог хорошего самочувствия

Чтобы понять структуру завтрака для начала необходимо определить главные задачи, которые он должен выполнять:

восполнение нутриентов;

активация желчеотделения;

запуск работы органов и систем после сна;

заряд энергии на день.⠀

За ночь наш организм истратил большое количество белков, жиров, витаминов и минералов для построения новых клеток, синтеза гормонов, биохимических процессов и на детоксикационную работу. Поэтому завтрак должен быть богатым и разнообразным, чтобы восполнить все потери. Основой завтрака должны быть белки и жиры (не только растительные, но и животные), которые нужно дополнить зеленью, овощами и сложными углеводами.

Всю ночь наша печень трудилась без остановки, обезвреживая токсические соединения, утилизируя использованные гормоны и синтезируя желчь, которая скапливалась в желчном пузыре (ЖП). Чтобы вся желчь, выделенная в течении ночи, уместилась в ЖП, организм удалял из нее лишнюю воду, делая ее более концентрированной. Спустя 15 часов голода желчь достигает той критической концентрации когда начинают образовываться взвесь и хлопья. Поэтому, для опорожнение ЖП завтрак должен содержать жировую составляющую, ведь желчь отделяется только на присутствие жира!

Завтрак Иллюстрация

Завтрак должен быть ранним, через 40-60 мин после пробуждения, обязательно жирным, теплым и богатым белком, так вы остановите процесс катаболизма в организме, переключив его на анаболизм и простимулируете желчный пузырь к опорожнению.

Ну а что насчет углеводов? Здесь все просто – чем более активный вам предстоит день, тем большую порцию углеводов вы можете съесть на завтрак. Предпочтение стоит отдавать сложным углеводам, ведь поджелудочная железа только начинает просыпаться и не готова к активному выбросу большого количества инсулина, это будет для нее стрессом.

Правильный завтрак это залог вашего хорошего самочувствия и правильный настрой метаболизма на весь день. Ведь начав день только с углеводов, пусть даже сложных, вы не получите компенсации всех ночных потерь и уже через пару часов вам снова захочется есть. Такой бедный завтрак (без жиров и белков) запустит в организме углеводные качели и в течении дня вы можете съесть гораздо больше, зачастую не самой полезной, еды.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!