Правильное похудение: озвучены советы для начинающих

Переход на сбалансированное питание для похудения с учетом пола, возраста, состояния здоровья, образа жизни и характера труда требует времени и усилия, однако результат того стоит.

Об этом нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram. Эксперт также советует не рисковать своим здоровьем и увлекаться ложными гарантиями быстрого результата в 5-10 кг за 1 неделю, поскольку "это работа минимум на 1-3 месяца".

Иллюстрация hindustantimes.com

Никитчук подчеркивает, что существуют определенные принципы, которые необходимо соблюдать для того, чтобы привести себя в форму и потреблять необходимое количество питательных веществ в правильных пропорциях. Их можно поделить на три условные группы:

энергетический баланс – проще говоря, сколько ккал съели, столько же и должны потратить. Если съедаем больше, чем тратим, то в последствии набираем вес. В обратной ситуации, упадок энергии приведет к истощению организма и уменьшению мышечной массы.

баланс питательных веществ – то есть правильное распределение белков, жиров и углеводов. Зачастую берется их соотношение 1:1:4.

режим питания – это учет времени приема пищи, интервалов между ними и частоты.

В первую очередь – это плотные завтрак, обед и ужин. А во вторую – правильные перекусы. Завтрак желательно съесть в течение первого часа после подъема, а последний перекус за 3 часа до сна.

Эти принципы являются основным каркасом, на котором базируется правильное питание. Садиться на правильное питание, считая только калории, как это делают многие, большая ошибка.

"Не размер считать надо, а КБЖУ! Давайте разберемся что это такое? К - калории, Б - белки, Ж - жиры, У - углеводы. Ежедневный калораж и дозировка макронутриентов рассчитываются исходя из пола, веса, роста, образа жизни и цели человека. Именно эти цифры помогут определить чего и сколько вам нужно съедать в день, чтобы добиться результата. Важен каждый из трех составляющих, но в правильном соотношении!" – подчеркивает эксперт.

Никитчук отмечает, что недостаток БЖУ приведет к неправильному функционированию организма, а перебор БЖУ приведет к проблемам начиная от болезни почек и до ожирения.

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