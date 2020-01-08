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Правильное питание – не гарантия: диетолог развенчала миф о быстром похудении

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Диетолог Виктория Кляуз объяснила, почему правильное питание приносит некоторым минус 5 кг за две недели, а другие теряют за это время не больше 1 кг.

Миф об "одинаковом для всех результате" она развенчала в своем Telegram-канале.

"Исходные параметры у всех разные вес, возраст, уровень физической активности, возможность четко соблюдать прописанное питание", – написала Кляуз.

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ПП и похудение: диетолог развенчала миф

ПП и похудение: диетолог развенчала миф

fitness96.ru

Диетолог привела пример: если сравнивать двух женщин с весом 60кг и 130кг – то и результаты у них будут разные. Или сравнивать двух женщин, одна из которых работает в ночные смены и не успевает все покупать по меню, а другая имеет возможность не только питаться по меню, но и посещать тренировки – также будет заметна разница.

"Поэтому фраза про "одинаковое для всех питание" – это немного миф. Но также важны и исходные параметры, и возможность удержать достигнутый вес. Две недели это очень маленький срок, чтобы судить кто эффективно похудел", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Елена Кален поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса.

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Автор
Ирина Кулинич
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