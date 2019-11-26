Правильное питание: диетолог назвала причины, почему не снижается вес

У людей даже при правильном питании может не снижаться вес. Причины этому могут быть разными: от нерегулярности соблюдения и до нарушения гормональной сферы.

Об этом сообщила известный диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. Она составила целый список причин, почему сложно похудеть при правильном питании.

Правильное питание и снижение веса

Наводим главные тезисы:

Вес у человека снижается медленнее, чем тот ожидал. Для многих минус 2-3 кг в месяц – это хороший здоровый темп.

Нерегулярное соблюдение правильного питания.

Учет калорий, без учета жиров, а также углеводов.

Неправильный расчет КБЖУ (соотношение калорий, белков, жиров и углеводов).

Неправильное распределение продуктов во времени, дисбаланс нутриентов, нарушения гормональной сферы или обменные нарушения.

Кляуз добавила, что в последнем случае лучше обратиться к специалисту, ведь нужно квалифицированное обследование и коррекция ситуации, возможно, даже лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз рассказала, что во время беременности женщины могут снизить лишний вес, если будут придерживаться правильного питания.

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