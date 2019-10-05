Правильное питание: диетолог дала важные практические советы

Известный диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

Об этом Кляуз написала на своей странице в Instagram. Она сказала, что покупать нужно только йодированную соль и добавлять ее лишь во время приготовления.

Также, по словам диетолога, лучше использовать антипригарную сковороду или отказаться от нее вообще.

Диетолог дала советы о правильном питании

"Молоко – вечный "холивар" в соцсетях. Если проблем со здоровьем нету – ограничиваемся обычным. Если "выживает" только ультрапастеризованное – то покупайте обогащенное витамином D", – отметила она.

Кляуз написала, что ежедневно нужно есть пять цветных овощей и фруктов, в крайнем случае можно ограничиться одним оранжевым продуктом или четырьмя соцветиями брокколи, или чашкой шпината в день.

"Хлеб – надеюсь вы уже заменили белый на серый?" – подчеркнула диетолог.

Она посоветовала убрать со стола вазу с фруктами или конфетами и заменить ее на графин с водой, травяным чаем, несладким морсом.

Новости 9 правил правильного питания при занятии спортом

"Не приучайте себе, а тем более детей к бесконтрольному поглощению еды. Ведь если бы ваза не стояла – никто бы не ел. Сегодня это полезные фрукты, завтра – появится чувство "чего не хватает после обеда", а послезавтра – "надо бы съесть сникерс, а то как-то некомфортно", – добавила Кляуз.

Также она посоветовала всегда держать в морозилке пакет любимых замороженных овощей – "когда-нибудь они спасут ужин и фигуру".

Как сообщал OBOZREVATEL, человеку следует отказаться от сахара и заменить его на сухофрукты, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Также нельзя употреблять жареные жиры, – лучше взять свежее растительное масло.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!