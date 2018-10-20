У нас сегодня очень интересная тема! Будем говорить о молочных продуктах: сладкие, обезжиренные, растительное молоко - можно ли оставить в рационе хоть что-то?

Итак, тема дня - молочные продукты.

Есть идея, что от "молочки" все беды: акне, целлюлит, отеки. Так ли это?

Молочные продукты входят во все официальные диетологические рекомендации Европы и США.

Детям с 9 лет и взрослому человеку рекомендуется съедать 3 порции молочных продуктов в день: 1 порция это: 250 мл жидких молочных продуктов или 30 г сыра(2-3 ломтика), или 80-100 г творога.

Выбирайте молочные продукты низкой жирности, но не обезжиренные:

около 2% для творога, молока и т.д.;

менее 20% для сыра(это творожный, белый);

Вызывает ли молоко акне?

Есть только 1 исследование, доказывающее связь обезжиренных молочных продуктов и акне. Ведите дневник питания, отмечайте свою кожную реакцию, чтобы проанализировать, есть ли у вас индивидуальная реакция

Молоко - источник кальция?

Да, самый лучший. Конечно, и кунжут и зеленые листовые овощи - хорошо. Но кальций из молочных продуктов обладает наибольшей усвояемостью.

Молоко - содержит антибиотики?

На крупных производствах, если антибиотик попадает в молоко, вся партия бракуется, но даже если нет - та микродоза не оказывает никакого вредного влияния на организм человека.

Если лактазная недостаточность?

Переходите на ферментированные молочные продукты: кефир, сыр. В небольших количествах - допустимо.

Главная рекомендация: если вам комфортно и вы любите молоко - пейте, если нет - не пейте. Только вы знаете лучше всех, что для вас хорошо.

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