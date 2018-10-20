МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Здоровый рацион

Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Правда ли что молочные продукты вызывают акне, целлюлит и отеки?

1.6т

У нас сегодня очень интересная тема! Будем говорить о молочных продуктах: сладкие, обезжиренные, растительное молоко - можно ли оставить в рационе хоть что-то?

Итак, тема дня - молочные продукты.

Есть идея, что от "молочки" все беды: акне, целлюлит, отеки. Так ли это?

Молочные продукты входят во все официальные диетологические рекомендации Европы и США.

Детям с 9 лет и взрослому человеку рекомендуется съедать 3 порции молочных продуктов в день: 1 порция это: 250 мл жидких молочных продуктов или 30 г сыра(2-3 ломтика), или 80-100 г творога.

Новости
Нужно ли осенью принимать витамины?

Выбирайте молочные продукты низкой жирности, но не обезжиренные:

  • около 2% для творога, молока и т.д.;

  • менее 20% для сыра(это творожный, белый);

Вызывает ли молоко акне?

Есть только 1 исследование, доказывающее связь обезжиренных молочных продуктов и акне. Ведите дневник питания, отмечайте свою кожную реакцию, чтобы проанализировать, есть ли у вас индивидуальная реакция

Молоко - источник кальция?

Да, самый лучший. Конечно, и кунжут и зеленые листовые овощи - хорошо. Но кальций из молочных продуктов обладает наибольшей усвояемостью.

Новости
Как выбрать качественное молоко: названы важные критерии

Молоко - содержит антибиотики?

На крупных производствах, если антибиотик попадает в молоко, вся партия бракуется, но даже если нет - та микродоза не оказывает никакого вредного влияния на организм человека.

Если лактазная недостаточность?

Переходите на ферментированные молочные продукты: кефир, сыр. В небольших количествах - допустимо.

Главная рекомендация: если вам комфортно и вы любите молоко - пейте, если нет - не пейте. Только вы знаете лучше всех, что для вас хорошо.

Читайте на OBOZREVATEL, о питании в период менопаузы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
Объекты
здоровьепитаниемолочка
Источник
Источник:Альбина Комиссарова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины