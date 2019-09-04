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/ Здоровое питание

Потерял зрение и слух: подросток стал жертвой фастфуда

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Подросток из города Бристоль (Великобритания) лишился зрения и почти полностью потерял слух, ограничив свой рацион питания лишь чипсами, жареной картошкой, мясными полуфабрикатами и белым хлебом.

Как сообщил телеканал Sky News, свой отказ от приема в пищу овощей и фруктов он объяснял тем, что они ему не по вкусу.

Первый раз подросток обратился к врачу в 14 лет с жалобами на недомогание. Проведенные анализы показали, что в организме у него очень низкий уровень витамина B12, а также макроцитарная анемия - состояние, при котором возникают чрезмерно большие эритроциты, что приводит к низкому насыщению крови кислородом.

Фастфуд

Фастфуд

24 канал

Пациенту прописали инъекции витамина B12, а также рекомендовали кардинально изменить диету. Однако когда подросток вновь пришел на прием через год, оказалось, что зрение и слух у него серьезно ухудшились. К 17 годам он лишился возможности видеть и почти полностью потерял слух.

Тогда юноша признался, что с раннего возраста питался "только жареной картошкой, чипсами, белым хлебом, ветчиной и сосисками". После дополнительных тестов выяснилось, что помимо низкого уровня витамина B12 его организму не хватает витамина D, а также меди и селена.

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В больнице, где занимались случаем этого пациента, указали на большой вред рациона питания, которому он следовал.

"Риски возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, онкологических заболеваний и ожирения при употреблении вредной пищи известны, однако отсутствие в рационе определенных продуктов также может вызвать проблемы, связанные с нервной системой и со зрением. Такое редко встречается в развитых странах, и этого можно избежать при условии ранней диагностики", - отметили медики в заключении.

Как сообщал OBOZREVATEL, опасными для здоровья людей являются продукты с трансжирами, большим количеством насыщенных жиров, а также жареные блюда, приготовленные с помощью любого растительного масла.

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Место
Великобритания
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