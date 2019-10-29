Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здоровое питание

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетолог Все статьи автора

Постоянно хочется сладкого?

970

Приветствую! Есть среди вас, кто регулярно сталкивается с желанием "насмерть загрызть" торт, целиком батон с банкой варенья, коробку шоколадных конфет или упаковку печенья?.. Явление это называется "углеводной жаждой".

Углеводная жажда – это желание безконтрольно, безо всякой меры, употреблять сладкую высококалорийную пищу и похожа она по своему эффекту на наркотик. В отсутствие такой пищи может развивается тягостное депрессивное состояние, чем-то напоминающее абстиненцию (похмельный синдром), тогда как при потреблении сладостей симптомы временно проходят или значительно ослабевают. Не надолго...

На что еще обратить внимание:

  • в первую очередь, смотрим на состояние здоровья: уровень необходимых маркеров;

  • во-вторых, работаем с психологией: вырабатываем правильное отношение к еде в целом, а уж потом помогаем себе нутриентами (добавками). Из распространенных: карнитин, хром, таурин, адаптогены, но и их лучше подобрать в правильной дозировке и только по назначению врача функциональной медицины после тщательного обследования;

  • кстати, тот же витамин D, повышает общий уровень энергии и способствует переходу определенных аминокислот в серотонин и дофамин (нейромедиаторы, отвечающие за чувство удовлетворения), так что и его можно отнести в группу "помощников" при паталогической тяге к сладостям. Можно ведь есть сладкое вагонами и не получить удовольствия, а можно насладиться и кусочком темного шоколада.

  • ну и конечно же полноценный сон! Не доспали – скорее всего переедите! Если с утра вы встаете уставшими, то часто ручонка так и тянется схватить углевод, "для бодрости".

Новости
Гормоны, стресс и лишний вес
Углеводная жажда

Углеводная жажда

Иллюстрация

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил Гаврилов Михаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Тег
питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости