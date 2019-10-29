Приветствую! Есть среди вас, кто регулярно сталкивается с желанием "насмерть загрызть" торт, целиком батон с банкой варенья, коробку шоколадных конфет или упаковку печенья?.. Явление это называется "углеводной жаждой".
Углеводная жажда – это желание безконтрольно, безо всякой меры, употреблять сладкую высококалорийную пищу и похожа она по своему эффекту на наркотик. В отсутствие такой пищи может развивается тягостное депрессивное состояние, чем-то напоминающее абстиненцию (похмельный синдром), тогда как при потреблении сладостей симптомы временно проходят или значительно ослабевают. Не надолго...
На что еще обратить внимание:
в первую очередь, смотрим на состояние здоровья: уровень необходимых маркеров;
во-вторых, работаем с психологией: вырабатываем правильное отношение к еде в целом, а уж потом помогаем себе нутриентами (добавками). Из распространенных: карнитин, хром, таурин, адаптогены, но и их лучше подобрать в правильной дозировке и только по назначению врача функциональной медицины после тщательного обследования;
кстати, тот же витамин D, повышает общий уровень энергии и способствует переходу определенных аминокислот в серотонин и дофамин (нейромедиаторы, отвечающие за чувство удовлетворения), так что и его можно отнести в группу "помощников" при паталогической тяге к сладостям. Можно ведь есть сладкое вагонами и не получить удовольствия, а можно насладиться и кусочком темного шоколада.
ну и конечно же полноценный сон! Не доспали – скорее всего переедите! Если с утра вы встаете уставшими, то часто ручонка так и тянется схватить углевод, "для бодрости".
Углеводная жажда
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