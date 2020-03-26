Пост во время пандемии коронавируса: диетолог назвал угрозу

Людям, которые соблюдают пост, лучше отказаться от него во время пандемии коронавируса. Ведь нехватка белка в организме снижает иммунитет человека.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач-диетолог Александр Кущ, призвав уразнообразить рацион и вегетарианцев.

"Тем, кто постится, я с начала марта предлагал отказаться в этом году от поста. Вегетарианцам все-таки нужно включить в свой рацион дополнительные источники белка. Белок нужно получать в равной степени как животный, так и растительный. Животные белки – мясо, рыба, птица, молочные продукты, рыба, икра. Белок – это основа жизни, всех клеток, включая иммунные. Дефицит белка – это первое, что ударит по нашему иммунитету", – предупредил он.

Пост "Пронедра"

Также Кущ посоветовал украинцам отказаться на время карантина и разгара эпидемии от вредной еды, как, например, сладости и снеки.

"Сладкого нужно сознательно не покупать. Все это сейчас не подходит для рациона. Потому что сахар имеет иммунодепрессивный эффект, он подавляет иммунитет. Например, при употреблении 100 г сладкого угнетается усвоение витамина С в 1,5-2 раза", – объяснил врач-диетолог.

Кроме того, он призвал людей избегать перекусов и соблюдать трехразовое питание. Максимум, что можно использовать в качестве перекусов, – это корнеплоды.

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