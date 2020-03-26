Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Пост во время пандемии коронавируса: диетолог назвал угрозу

1.2т
Читать материал на украинском

Людям, которые соблюдают пост, лучше отказаться от него во время пандемии коронавируса. Ведь нехватка белка в организме снижает иммунитет человека.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач-диетолог Александр Кущ, призвав уразнообразить рацион и вегетарианцев.

"Тем, кто постится, я с начала марта предлагал отказаться в этом году от поста. Вегетарианцам все-таки нужно включить в свой рацион дополнительные источники белка. Белок нужно получать в равной степени как животный, так и растительный. Животные белки – мясо, рыба, птица, молочные продукты, рыба, икра. Белок – это основа жизни, всех клеток, включая иммунные. Дефицит белка – это первое, что ударит по нашему иммунитету", – предупредил он.

Пост

Пост

"Пронедра"

Также Кущ посоветовал украинцам отказаться на время карантина и разгара эпидемии от вредной еды, как, например, сладости и снеки.

"Сладкого нужно сознательно не покупать. Все это сейчас не подходит для рациона. Потому что сахар имеет иммунодепрессивный эффект, он подавляет иммунитет. Например, при употреблении 100 г сладкого угнетается усвоение витамина С в 1,5-2 раза", – объяснил врач-диетолог.

Кроме того, он призвал людей избегать перекусов и соблюдать трехразовое питание. Максимум, что можно использовать в качестве перекусов, – это корнеплоды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Великий пост
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Здоровое питание

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости