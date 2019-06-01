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/Здоровое питание

Популярный напиток оказался смертельно опасным

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Употребление энергетических напитков крайне негативно сказывается на работе сердца, что представляет собой смертельную опасность.

К такому выводу пришли ученые Американской ассоциации сердца, передает MedicalXpress. Так потребление литра энергетического напитка в течение часа может стать причиной увеличения артериального давления и нарушения сердечного ритма.

Согласно полученным данным, у выпивших энергетики людей показатель деятельности сердца интервал QT был на 6-7,7 миллисекунд дольше в течение четырех часов. Это чревато аномальным сердцебиением и аритмией, которые опасны для жизни.

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Исследователи проанализировали состояние здоровья нескольких десятков добровольцев до употребления энергетика и в течение четырех часов (каждые 30 минут) после этого.

"Энергетические напитки легко доступны и пользуются популярностью среди подростков, студентов и активных молодых людей. Поэтому понимание того, как эти напитки влияют на сердце, чрезвычайно важно. Врачам стоит иметь это ввиду", - отметила соавтор исследования профессор Кейт О'Делл.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 150 граммах диетического смузи содержится то же количество сахара, что и в восьми пончиках.

К такому выводу пришли эксперты, проведя соответствующее исследование.

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