Помогают похудеть: названы топ-6 полезных жирных продуктов

Во время диет, направленных на сброс веса, нельзя полностью отказываться от жирных продуктов. Исключение такой пищи из рациона может привести к негативным последствиям.

Стоит учитывать, что не каждый жир бывает полезным, поэтому во время похудения нужно употреблять всего шесть таких продуктов, утверждают диетологи на "Медик Форум".

Одним из самых полезных таких блюд является постная отварная свинина, поскольку в ней содержится железо и калий, необходимые для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Также нужно употреблять грецкие орехи, ведь их омега-кислоты и альфа-линолевая кислота помогают расщепить жир и ускорить метаболизм.

Сыр тоже полезно есть, но только в конце приема пищи. Это поможет правильному пищеварению.

Жир черного шоколада не только не принесет вреда, а и поможет усвоению витаминов.

Яйца не нанесут удара фигуре, даже если есть их жаренными. Правда, делать это нужно без использования сала и с небольшим добавлением масла.

Авокадо хоть и содержит большое количество жира, вреда не принесет и тоже ускорит обмен веществ.

Иллюстрация авокадо Pexels

Как писал OBOZREVATEL, белковые продукты помогают избавиться от жира на животе и способствуют общему снижению веса. Наиболее эффективными для похудения оказались бобы.

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