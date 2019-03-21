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/Здоровое питание

Помогают похудеть: названы лучшие продукты для завтрака

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На завтрак не рекомендуется есть каши быстрого приготовления, гранолу и хлопья с сахаром. Вместо этого лучше выбрать цельные злаки, яйца, фрукты и овощи.

Также полезно есть орехи, сообщила на своей странице в Facebook диетолог Светлана Скосарь. Она подчеркнула, что не смотря на распространенное мнение, обязательный прием пищи утром не помогает похудеть.

"Как завтрак влияет на похудение? Исследований мало, но большинство из имеющихся показывают, что эффективнее, вероятнее, не завтракать", ‒ сообщила она.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

В тоже время, есть по утрам необходимо спортсменам и детям, поскольку они тратят больше калорий.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые диетологи придерживаются мнения, что отсутствие завтрака увеличивает риски набора лишнего веса и вялости на протяжении целого дня.

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