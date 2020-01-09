Помогает похудеть и спасает сердце: эксперт рассказала, чем полезен помело

Огромный фрукт с необычным названием помело или помпельмус появился на полках супермаркетов в наших краях сравнительно недавно. Но при этом уже успел завоевать сердца тех, кто "рискнул" его попробовать.
И не зря, ведь этот цитрус не только обладает необычным заманчивым вкусом, а еще и несет массу пользы для здоровья и самочувствия.
MedOboz пообщался с диетологом Галиной Купцовой и выяснил, чем именно полезен и кому нужно есть этот суперпродукт.
Помело помогает сбросить вес и спасает от гриппа
АСС
Помогает похудеть
Помело – это незаменимый помощник тем, кто хочет побыстрее сбросить лишние килограммы и обрести заветные точеные формы.
И дело не только в огромном содержании клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует очищению организма от шлаков.
Его секрет кроется еще и в особом редком ферменте в составе – карнитинацилтрансферазе. Это вещество в разы ускоряет процесс расщепления жиров, способствует ускорению метаболизма и повышает усвояемость питательных веществ в организме.
Так что, если вы еще этого не сделали, скорее вносите помело в свой список маст-хэв продуктов для диеты.
Помогает противостоять инфекциям
Как и другие цитрусовые, в помпельмусе содержится огромное количество аскорбиновой кислоты. Это вещество, попадая в организм, увеличивает активность лейкоцитов и стимулирует работу надпочечников на выработку особого гормона интерферона, что положительно влияет на иммунитет.
Потому регулярно употребляя помело, вы забудете, что такое ОРВИ и прочие проявления "шалостей" вирусов и бактерий.
Спасает сердце и сосуды
Благодаря особому составу, этот суперпродукт также полезен тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой либо склонен к их развитию (например, имеет место наследственный фактор).
Так, помело способствует снижению уровня холестерина в крови, нормализует давление, а также снижает риск образования тромбов. Кроме того, компоненты из его состава питают стенки сосудов, делая их более эластичными и устойчивыми к повреждениям.
Табу для аллергиков
Как уже говорилось, в помело содержится ударная доза аскорбиновой кислоты, потому даже небольшая порция фрукта может спровоцировать острую реакцию иммунитета у людей с аллергией на витамин С.
Кроме того, из-за большой концентрации кислот в цитрусе он противопоказан людям с заболеваниями органов ЖКТ (язва, гастрит, панкреатит и пр.), особенно в период обострения.
Кроме того, с осторожностью к его употреблению стоит относиться при болезнях почек и при сахарном диабете.
Как выбрать помело
Как и многие другие фрукты, выбрать помело "на глаз" на всегда просто. Но тут есть свои секреты.
Итак, кожура цитруса должна быть гладкой, блестящей, упругой на ощупь и не иметь каких-либо крапинок или пятен. При этом чем ярче аромат плода, тем вкуснее его мякоть.
Также обратите внимание на верхушку помело. Слегка придавите ее пальцем: если под ним ощущается мягкость - плод хороший, если легко продавливается - скорее всего внутри фрукт начал портиться.
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