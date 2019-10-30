Постоянное употребление кофе благотворно влияет на состав микробиома кишечника и позволяет избегать некоторых заболеваний.

В этом убеждены ученые из хьюстонского Медицинского колледжа Baylor. Они рассказали об итогах своего исследования во время ежегодного собрания американской коллегии гастроэнтерологов.

Отмечается, что в научной работе приняли участие 34 человека, которым сделали скрининговую колоноскопию. В частности, у пациентов отобрали в общем 97 образцов биопсии слизистой оболочки толстой кишки из различных ее сегментов.

Далее исследователи сравнили разнообразие и распространенность бактерий у тех, кто иногда либо очень часто (более 82,9 миллиграмма в день) пьют напитки, содержащие кофеин. При этом уровень употребления кофе участники научного эксперимента определяли сами, соответствующие данные указывали в анкетах.

Названо еще одно полезное свойство кофе inlviv.in.ua

По итогам исследования ученые установили, что в бактериальном составе практически не проявляется разница от того, сколько человек выпил кофе. Но при этом у кофеманов в организме оказалось больше противовоспалительных бактерий, нежели потенциально вредных.

Это и послужило поводом для предположения, что частое употребление кофе способно оказывать положительное влияние на микрофлору кишечника и избегать ряда заболеваний.

Однако гастроэнтерологи все же отмечают, что не стоит пить кофе натощак, кроме этого, чрезмерное употребление кофеинового напитка может привести к ослаблению организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Мария Бадалян сообщила, что пить кофе на голодный желудок — плохая идея, поскольку данная привычка может негативно отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Она добавила, что особо опасен кофе натощак для людей с желчекаменной болезнью и гипертоников.

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