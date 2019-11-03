"Без перекусов!" Фитнес-тренер дал совет, как утолить голод

Если придерживаться принципов правильного питания, то лучше обойтись без дополнительных перекусов.

Такой совет дал фитнес-тренер Ярослав Сойников в эфире ObozTV. По его мнению, самый полезный перекус на работе – стакан обычной воды.

"Для большинства офисных сотрудников это лучшая альтернатива. Лучше не съесть ничего. Это принесет больше пользы, чем соленые фисташки или сникерсы", – заверил знаменитый украинский мастер-тренер по TRX.

Сойников признался, что относится к перекусам негативно.

"Вы должны есть три раза в день (для многих нормально и дважды). Три полноценных приема пищи. И между ними должно быть время, когда вы ничего не едите, и вам не хочется ничего съесть. Так функционирует здоровый человек", – объяснил он.

"Просто не перекусывайте. Воспользуйтесь возможностью нормально позавтракать: здоровой едой, без сладостей. Сахар будет "заставлять" вас хотеть перекусить. Обед тоже должен быть полноценным: с жирами, белками и углеводами", – порекомендовал тренер.

Стакан воды – самый полезный перекус theunconventionalroute.com

Впрочем, не все специалисты придерживаются такой категоричной точки зрения.

Тем, кто успевает проголодаться на протяжении дня, OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с вариантами сытных и полезных перекусов от фуд-терапевта Екатерины Толстиковой и с перечнем 15 здоровых перекусов от известного диетолога Альбины Комиссаровой.

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