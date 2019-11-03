Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

"Без перекусов!" Фитнес-тренер дал совет, как утолить голод

679 Читать материал на украинском

Если придерживаться принципов правильного питания, то лучше обойтись без дополнительных перекусов.

Такой совет дал фитнес-тренер Ярослав Сойников в эфире ObozTV. По его мнению, самый полезный перекус на работе – стакан обычной воды.

"Для большинства офисных сотрудников это лучшая альтернатива. Лучше не съесть ничего. Это принесет больше пользы, чем соленые фисташки или сникерсы", – заверил знаменитый украинский мастер-тренер по TRX.

Сойников признался, что относится к перекусам негативно.

"Вы должны есть три раза в день (для многих нормально и дважды). Три полноценных приема пищи. И между ними должно быть время, когда вы ничего не едите, и вам не хочется ничего съесть. Так функционирует здоровый человек", – объяснил он.

Новости
Как не переедать: диетолог поделилась лайфхаками на каждый день

"Просто не перекусывайте. Воспользуйтесь возможностью нормально позавтракать: здоровой едой, без сладостей. Сахар будет "заставлять" вас хотеть перекусить. Обед тоже должен быть полноценным: с жирами, белками и углеводами", – порекомендовал тренер.

Стакан воды – самый полезный перекус

Стакан воды – самый полезный перекус

theunconventionalroute.com

Впрочем, не все специалисты придерживаются такой категоричной точки зрения.

Тем, кто успевает проголодаться на протяжении дня, OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с вариантами сытных и полезных перекусов от фуд-терапевта Екатерины Толстиковой и с перечнем 15 здоровых перекусов от известного диетолога Альбины Комиссаровой.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнес Питание Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Здоровье
Персона
Ярослав Сойников
Теги
Фитнес питание диета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости