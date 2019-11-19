Я вам обещала про арахис, ну что ж, давайте открывать все карты.

Коротко и по сути:

Арахис – это бобы , или по другому называют ещё underground nut, но никак не орех.

Хранение арахиса должно вызывать у вас большие вопросы: афлатоксины –- токсические вещества, которые выделяет грибок Aspergillus. Живет он во влажных, неверно хранившихся бобах. При обжарке почти не разрушается. Помогает только вымачивание и проращивание. Ну или бренд-компании, проверенные временем.

Да, он калориен . Но, есть исследования на людях с ожирением и СД, где он показывал отличное влияние, даже на уровне с миндалем (выравнивая липидный профиль, снижая индекс НОМА, включая кишечные гормоны, как следствие – сытость, и отсутсвие набора веса в пределах нормальной калорийности рациона).

Состав жирных кислот : много МНЖК (как в оливковом масле), но и насыщенный жир имеется. Хотя тут стоит обращать внимание на соотношение омега 3:6. А тут беда – в арахисе оно равняется 1:5000. В общем, как вы все "любите", миллион Омеги 6, вообще нет Омеги 3.

Суперопасность – пасты с добавками: мёд, соль, сахар, финик, шоколад и т.д. Вам кажется это полезно? А производителю – лучше и выше продажи. К тому же, калорийность и количество сахара в таких пастах вырастает в разы!

Аллергенный! Причём, чем раньше детям вводить этот продукт, тем меньше риск развития аллергии во взрослом возрасте.

Арахис Иллюстрация

И напоследок, можно есть арахисовую пасту или арахис, если вы уверены в том, что покупаете, если он чистый без добавок, и если в вашем рационе ТОЧНО присутствует EPA и DHA (рыба/водоросли), ну и растягивайте "удовольствие" или придётся растягивать штаны. 100 грамм – это 580 ккал, однако.

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