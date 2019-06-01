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/Здоровое питание

Полезнее свежих? Выяснились неожиданные свойства замороженных овощей и фруктов

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Большинство правильно замороженных фруктов и овощей содержат на 10–50% больше витаминов и минералов, чем свежие.

К такому выводу пришли ученые Университета штата Северная Каролина, сообщает CNN.

"С точки зрения сохранения продуктов заморозка является наилучшим способом. Так, все полезные растительные соединения, которые есть в свежих зрелых плодах, доступны и после разморозки", – пояснила Мэри Энн Лила, директор Института здоровья растений.

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Замороженные фрукты обычно собираются "на пике зрелости", когда содержат наибольшее количество минералов и витаминов. Затем продукция быстро замораживается и упаковывается с применением азота, что позволяет сохранить все питательные вещества.

"К примеру, если сравнить свежую стручковую фасоль, которую можно найти на прилавках в магазине, с замороженной, то последняя почти всегда содержит больше питательных веществ", – сказал Марио Дж. Ферруцци, профессор кафедры наук о продуктах питания и биообработке.

Овощи же перед заморозкой бланшируются, благодаря чему они не обесцвечиваются, не темнеют и не теряют вкус. В противном случае зеленые овощи могут приобретать сероватый или коричневатый оттенка.

Иллюстрация

Иллюстрация

al.to

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ПитаниеЗдоровьеИсследование ученых
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диетафруктВитамины
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