Похудеть без голодания: врач дал дельные советы

Для снижения веса китайская медицина рекомендует не голодать, а удовлетворять свои потребности в пище на 50–70%.

"Вне зависимости от того, сколько вы съели, селезенка все равно работает на 100%. И еда становится тонизирующим средством, а не жиром. Это самый хороший вариант", — рассказал главный врач одной из клиник в Пекине Лю Цзиньюань, передают "РИА Новости".

По его словам, в плюс к этому нужно больше двигаться, поскольку без движения похудение невозможно.

"Телеграф"

Он добавил, что также для ускорения обмена веществ иногда можно ставить иголки.

Что касается приема различных добавок для похудения, то Лю Цзиньюань советует никогда их не пробовать, поскольку данные препараты наносят вред здоровью. Он пояснил, что в его клинику обращается много женщин с нарушенной функцией кишечника после приема подобных препаратов.

"В нашей клинике мы принимали пациентов, которые отказывались от еды, у которых не было аппетита, они не могли есть — таких женщин очень много", — подытожил медик.

Как писал OBOZREVATEL, исследователи Гарвардской медицинской школы назвали диету, меню которой является самым простым для соблюдения. Кроме этого, ее рацион способен снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.