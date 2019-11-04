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/ Здоровое питание

Помогает сбросить вес: назван продукт, который уничтожает холестерин

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Добавление в рацион одного авокадо в день уменьшает количество частиц "плохого холестерина", которые были окисленные, что позитивно сказывается на похудении и здоровье в целом.

Это показало новое исследование группы ученых из США. Подобно тому, как кислород может повредить пищу – например, порезанное яблоко становится коричневым – исследователи считают, что окисление также вредно для организма, передает "Радио максимум".

Для эксперимента эксперты набрали 45 взрослых участников с избыточным весом или ожирением.

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В начале исследования все участники придерживались двухнедельной диеты, которая имитировала среднестатистическое американское питание и позволяла всем начать эксперимент с аналогичным рационом.

После пяти недель участники с диетой с авокадо имели значительно более низкие уровни окисленного холестерина, чем до начала исследования или после диет с низким и умеренным содержанием жиров.

После диеты с авокадо участники также имели более высокий уровень лютеина и антиоксиданта.

Исследователи добавили, что, поскольку в рационе с умеренным содержанием жира без авокадо есть те же мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в авокадо, вполне вероятно, что фрукт содержит дополнительные биоактивные вещества, которые способствовали преимуществу диеты именно с этим продуктом.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетологи из Испании составили список чрезвычайно вредных продуктов, которые не стоит есть даже в маленьких количествах.

Эксперты также рассказали, в какое время стоит отказываться от приема пищи, чтобы эффективно похудеть.

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Темы
Питание Здоровье Исследование ученых Диеты и фитнес
Место
США
Теги
продукты питание диета
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