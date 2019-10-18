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Под Киевом у женщины обнаружили ботулизм: назван горе-продукт

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Под Киевом был выявлен случай ботулизма после употребления рыбной консервы.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе в Киевской области, речь идет о продукте ТМ "Аквамарин".

"Поступило сообщение о регистрации случая заболевания ботулизмом, связанного с употреблением рыбной консервы "Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла", у жителя с. Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинского района Киевской области", - сказано в заявлении.

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В торговой сети Киева данная продукция обнаружена в сети магазинов ПИИ "Билла-Украина".

Производитель консервы "Аквамарин" указал, что срок хранения продукции составляет два года. Она не была просрочена, но из-за ЧП вся партия продукции была снята с реализации.

Под Киевом у женщины обнаружили ботулизм: назван горе-продукт

kiev.dpss.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве из-за употребления в пищу сушеной рыбы, изготовленной в домашних условиях, участились случаи заболевания ботулизмом.

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Место
Украина Киев
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