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Почему нельзя есть дыни и арбузы в июле: медики дали ответ

1.9тЧитать новость на украинском

Покупные дыни и арбузы в июле употреблять крайне опасно, так как для их созревания, скорее всего, используются нитраты.

Врачи настаивают – бахчевые все же являются фруктами августа, пишут "АиФ".

Арбузы и дыни, напичканные химией, способны вызвать сильное отравление, особую опасность они представляют для детей.

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Кроме того, врачи обращают внимание на выбор арбуза. Очень важно, чтобы у него не было повреждений на корочке, так как через разрез в него могут попасть вредные бактерии и микробы. Поэтому разрезанные арбузы нельзя покупать – они могут стать причиной отравления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт пояснил, безопасно ли есть ранние арбузы и дыни.

Читайте все новости по теме "Качество продуктов в Украине" на Обозревателе.

Тема
Качество продуктов в Украине
Место
Украина
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