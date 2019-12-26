Убийца вирусов и прыщей: врач назвала невероятную пользу капусты

Если летом и осенью капуста часто остается без внимания, то в холодное время года – ее звездный выход.

Еще бы, ведь это один из немногих свежих овощей, которые доступны зимой или весной.

Фитотерапевт Елена Свитко рекомендует читателям MedOboz почаще включать этот продукт в свой рацион, потому что он приносит массу пользы для здоровья.

Капуста приносит массу пользы для здоровья 24

Избавляет от тяжести в животе

Любая капуста, а особенно белокочанная и красная, помогает наладить работу кишечника и ускоряет переваривание пищи. Дело в том, что в ней много грубой клетчатки, за счет чего этот продукт нормализует перистальтику кишечника, чем в разы ускоряет очищение от остатков переваренной пищи.

Так что благодаря даже маленькой порции салата с капустой вы забудете об ощущении "гири" в желудке.

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Помимо клетчатки, которая в организме работает на уровне с сорбентами, очищая его от вредных веществ, капуста также содержит и полезные органические кислоты. Они помогают эффективно противостоять атеросклерозу, а также способствуют укреплению сосудов.

Кроме того, капуста – это богатый источник калия, который так нужен сердцу для полноценной работы.

"Прививка" от вирусов

Этот листовой овощ помогает также укрепить иммунитет, благодаря чему организм будет лучше справляться с атаками бактерий и вирусов. Дело в том, что в капусте содержится огромное количество витамина С, способствующего выработке в организме особых веществ-борцов с вредителями.

Спасает проблемную кожу

А еще капуста поможет улучшить состояние кожи тем, кого природа наградила жирным ее типом. В составе овоща есть много витамина А, который способствует нормализации работы сальных желез и помогает справиться с такими неприятными проявлениями, как высыпания, воспаления и жирный блеск.

Борется с отечностью

Нужна капуста и тем, кто страдает от отечности, в том числе в период беременности или ПМС. Благодаря своему составу из полезных веществ и клетчатке она ускоряет выведение лишней жидкости из организма и препятствует ее накоплению.

Спасает от анемии

Благодаря все тому же витаминно-минеральному комплексу в составе, в частности, большому количеству фолиевой кислоты, капуста помогает избавиться от анемии или предотвратить ее появление.

Потому капуста, опять же, идеальный продукт для беременных, а также детей в период активного роста.

Нельзя при панкреатите и после операций

Несмотря на все свои преимущества, капуста имеет и ряд противопоказаний. Главная причина в том, что этот продукт может привести к повышенному газообразованию, а также содержит грубые компоненты, которые могут травмировать воспаленную слизистую оболочку органов ЖКТ.

Так, нельзя есть капусту сразу после операций на брюшной полости и грудной клетке, а также при панкреатите, повышенной кислотности желудка, а также в период острой фазы язвы и гастрита.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем полезна хурма и кому ее нельзя есть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!