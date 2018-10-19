МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Здоровый рацион

Саша Бивел
Саша Бивел
НутрициологВсе статьи автора

Плюсы и минусы сахарозаменителей

1.7т

Есть или не есть сахарозаменители?

Какие плюсы:

  • Очень сладкие, нужно не много;

  • Те, что некалорийные удобно при снижении веса;

Минусы:

  • Нет субстрата для работы инсулина;

  • Возможно возникновение инсулинорезистентности ( но это не точно);

  • Подмена сладкого вкуса сладким;

  • Продолжение стимуляции рецепторов к сладкому;

  • Вместо очищения и перехода к осознанному питанию продолжаем есть джанкфуд (пищевой мусор);

  • Есть данные о возможной канцерогенной активности некоторых сахарозаменителей;

  • Усиление чувства голода между приемами пищи. В итоге часто увеличивается калорийность рациона.

Новости
"Стройный" десерт без сахара

Какие же сахаразаменители бывают:

Растительного происхождения: стевиозид (стевия), ксилит, сорбит, эритрол.

Искусственно синтезированные: сахарин, аспартам, сукралоза.

Стевиозид + Эритрит + Сукралоза = Фитпарад

Одним из самых безопасных заменителей можно, пожалуй, назвать стевию. Но лично мне не нравится сама идея сахарозаменителей.

Читайте на OBOZREVATEL, о том, как сахар и углеводы влияют на наш организм.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Саша БивелСаша Бивел
Объекты
здоровьедиетасахардиабет
Источник
Источник:Саша Бивел
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины