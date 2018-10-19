Есть или не есть сахарозаменители?

Какие плюсы:

Очень сладкие, нужно не много;

Те, что некалорийные удобно при снижении веса;

Минусы:

Нет субстрата для работы инсулина;

Возможно возникновение инсулинорезистентности ( но это не точно);

Подмена сладкого вкуса сладким;

Продолжение стимуляции рецепторов к сладкому;

Вместо очищения и перехода к осознанному питанию продолжаем есть джанкфуд (пищевой мусор);

Есть данные о возможной канцерогенной активности некоторых сахарозаменителей;

Усиление чувства голода между приемами пищи. В итоге часто увеличивается калорийность рациона.

Какие же сахаразаменители бывают:

Растительного происхождения: стевиозид (стевия), ксилит, сорбит, эритрол.

Искусственно синтезированные: сахарин, аспартам, сукралоза.

Стевиозид + Эритрит + Сукралоза = Фитпарад

Одним из самых безопасных заменителей можно, пожалуй, назвать стевию. Но лично мне не нравится сама идея сахарозаменителей.

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