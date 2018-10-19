Есть или не есть сахарозаменители?
Какие плюсы:
Очень сладкие, нужно не много;
Те, что некалорийные удобно при снижении веса;
Минусы:
Нет субстрата для работы инсулина;
Возможно возникновение инсулинорезистентности ( но это не точно);
Подмена сладкого вкуса сладким;
Продолжение стимуляции рецепторов к сладкому;
Вместо очищения и перехода к осознанному питанию продолжаем есть джанкфуд (пищевой мусор);
Есть данные о возможной канцерогенной активности некоторых сахарозаменителей;
Усиление чувства голода между приемами пищи. В итоге часто увеличивается калорийность рациона.
Какие же сахаразаменители бывают:
Растительного происхождения: стевиозид (стевия), ксилит, сорбит, эритрол.
Искусственно синтезированные: сахарин, аспартам, сукралоза.
Стевиозид + Эритрит + Сукралоза = Фитпарад
Одним из самых безопасных заменителей можно, пожалуй, назвать стевию. Но лично мне не нравится сама идея сахарозаменителей.
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