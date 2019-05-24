Пиво можно, а суши — нет: Супрун дала неожиданный совет украинцам

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об особенностях употребления витаминов группы В, уколы которых могут спасти жизнь человеку.

Об этом чиновник написала в Facebook. Она сообщила, что витамины группы В выступают коферментами ряда метаболических процессов, без которых определенная жизненно-необходимая реакция не происходит.

Отметим, что в группу витаминов В входят: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (12). При этом стоит учитывать, что витамины этой группы влияют друг на друга, поэтому порой стоит пить не комплекс, а вещество, которого в организме мало. Нужно выбрать правильную форму (укол или таблетку).

"Так, например, витамин В12, а именно ион кобальта в нем – портит другие витамины группы В. А витамин С снижает биодоступность 12, хотя улучшает доступность тиамина – В1. В12 советуют употреблять отдельно от других витаминов", – пояснила Супрун.

Далее глава Минздрава подробнее раскрыла пользу от витамина В1, который является важным ферментом при обмене глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.

Также В1 помогает центральной и периферической нервным системам. Нейроны без него погибают, в итоге ухудшается кратковременная память и координация движений. Он помогает синтезу ацетилхолина.

Ульяна Супрун объяснила пользу витамина В1

При чрезмерном недостатке этого вещества появляются симтомы болезни бери-бери (слабость, дрожь, отсутствие аппетита, повышается риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатии Вернике-Корсакова.

Супрун подчеркнула, что много витамина В1 в отрубях, если их запарили, зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах.

Дневная доза витамина зависит от возраста, веса и нагрузок. При занятиях спортом тиамина нужно больше. Особенно он необходим кормящим матерям: 1,2-16 мг. Всем остальным Супрун советует 1 мг в сутки.

Негативно на В1 влияет алкоголь, белый хлеб, шлифованный рис, сладости, активное поедание быстрых углеводов и жиров. В некоторых продуктах (особенно в моллюсках, сырой или ферментированной рыбе) есть тиаминазы, что разрушают В1.

"Тиамин делают недоступным вещества, которые есть в чернике, черной смородине (поречке), буряках и брюссельской капусте. Поэтому не нужно класть их в одну тарелку с хлебом с отрубями, авокадо и зеленым горошком, где тиамина много. Ешьте одно на завтрак, а другое – на ужин", – отметила Супрун.

И. о. министра добавила, что для восполнения недостатка витамина В1 нужно выбирать рис, который обработали паром. Лучше готовить овощи на пару. Также не стоит кушать сырую рыбу и суши. Запивать еду лучше водой. С каждым приемом пищи употреблять свежие овощи и фрукты.

При этом вообще стоит отказать от спиртного. Но Супрун отмечает, что можно употребить не больше 350 мл слабого (до 5 процентов) пива, ведь там содержится витамин В1.

Новости Супрун рассказала о мифе с уколами

Людям с нарушением всасывания в кишечнике и после операций нужны уколы тиамина, остальным подойдут таблетки. Беременным и кормящим, спортсменам, детям, которые мало едят, подросткам, которые пытаются похудеть, нужен дополнительный В1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун раскрыла правду о сахаре и его заменителях.

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