Питание вне дома может вызвать рак

Больше половины населения в условиях современного ритма жизни часто "перекусывают" в заведениях, подающих фастфуд и не видят в этом никакой серьёзной проблемы. Объясняют они такую ситуацию тем, что у них элементарно нет времени готовить еду дома или покупать в магазинах продукты питания.

Специалистами некоммерческой организации Silent Spring Institute в США было проведено исследование питания людей, пишет MedicalXpress.

В эксперименте участвовали 10,1 тысяч человек. Добровольцы рассказали о том, чем они питались в течение последних 24 часов, 7 дней, 30 дней и 12 месяцев. Также испытуемые предоставили образцы крови для выявления различных веществ, относящихся к ПФAC (полифторалкильные вещества). Этот вредоносный химический продукт способен вызывать рак, заболевания щитовидной железы, бесплодие и проблемы с иммунитетом.

В результате исследования были сделаны следующие выводы: люди, которые ели приготовленную дома еду, имеют значительно меньше ПФAC в организме. 90% продуктов они покупают в обычных продуктовых магазинах. Наоборот, у тех, кто ест много фастфуда, ходит в рестораны, кафе быстрого питания, выявлялось большое количество химикатов. То есть пища быстрого приготовления загрязнена веществами, которые содержатся в упаковках.

Фастфуд Иллюстрация

Специалисты предположили, что вредоносная кислота попадает в еду при соприкосновении с упаковкой. Ранее ученым удалось выяснить, что огромное количество ПФАС поступает в организм человека при употреблении попкорна. Источником заражения в этом случае выступает упаковка, в которой воздушную кукурузу разогревают в микроволновке.

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