Питта-доша – это одна из трёх функциональных принципов, управляющих различными функциями ума и тела. Состоящая из огня и воды, Питта-доша управляет метаболизмом и трансформациями в теле, включая пищеварение. Питта ассоциируется с теплом, и его воздействие особенно ощущается во время жаркого лета, с июня по октябрь. Присуща ли вашей конституции сильная Питта или нет, в летний сезон вам нужно обращать внимание на балансирование Питты.

Среди признаков обострившейся (разбалансированной) Питта-доши – избыточная кислотность желудка, изжога, головокружение, височная головная боль, склонность к повышенному артериальному давлению, кожная сыпь, гневливость и раздражительность. Соблюдение диеты, успокаивающей Питту, может помочь удерживать этот огненный элемент в равновесии.

Что первое, за чем вы тянетесь в жаркий летний день? Холодный напиток? Мы инстинктивно знаем, что охлаждающие напитки и холодная еда помогают балансировать Питту и восполнять количество жидкости в организме. Но если напиток – холодный как лёд, он погасит ваш пищеварительный огонь и нарушит пищеварение. Поэтому лучше всего избегать напитков со льдом, особенно во время еды. Также воздерживайтесь от газированных напитков, так как они замедляют пищеварение. Свежеприготовленные в блендере фруктовые соки, выпиваемые при комнатной температуре, – питательны, приятны и очень вкусны. Виноград, сладкий ананас и арбуз – варианты фруктов для освежающих напитков.

Для поддержания Питта-доши в равновесии отдавайте предпочтение сладкому, горькому и вяжущему вкусу, и избегайте солёной, кислой и острой пряной пиши. Сладкая пища включает в себя рис, овес, пшеницу. Молоко, сливочное масло и масло ги являются охлаждающими продуктами. Полностью созревшие сладкие, сочные фрукты (дыни, черешни, виноград, груши и манго) и некоторые овощи (огурцы, капуста брокколи, кабачки цуккини и спаржа) успокаивают Питту. Сведите к минимуму потребление йогурта, сметаны, цитрусовых и острых продуктов типа кайенского перца (красного стручкового перца). Также избегайте овощей с согревающими свойствами – помидоров, острых или жгучих перцев, редиса, лука, чеснока и шпината.

При приготовлении пищи используйте охлаждающие специи – фенхель, мяту и кориандр, а острые специи типа молотого имбиря и семян горчицы сократите.

Предпочтительной является пища жидкая, а не сухая, и прохладная или теплая, а не горячая. Чечевичные супы, приправленные Питта-чурной (смесь специй для успокоения Питта-доши), могут послужить питательной едой для успокоения Питты.

Пейте побольше прохладной воды или воды комнатной температуры и прихлёбывайте Питта чай в количестве 2-3 чашек в течение дня. Питта чай содержит охлаждающие специи и розовые лепестки, известные в Аюрведе как охлаждающие ум, тело и эмоции. Свежие фруктовые соки и вода из молодых кокосовых орехов – чудесные тонизирующие средства в тёплые душные дни. Перед сном приготовьте успокаивающий напиток – в кипячёное и охлаждённое молоко добавьте немного розового варенья. Ласси* с розовыми лепестками может послужить освежающим напитком в обеденное время.

Чтобы поддерживать эффективность пищеварения и не допускать обострения Питта- доши, важно соблюдать полезные привычки в еде:

Не пропускайте приёмы пищи, особенно завтрак. В качестве лёгкого завтрака попробуйте тушёные яблоки и груши. Чтобы начать день с более сытной трапезы, после тушёных фруктов съешьте немного сладкой каши.

Планируйте обед как можно ближе к полудню. Обед должен быть вашим самым плотным приёмом пищи за день. Включите в него 2-3 вида овощей, блюда из цельных круп, чечевицу и свежий сыр. Выпейте стакан сладкого ласси* с розовыми лепестками** или ласси-дижестива (способствующего пищеварению), приправленного охлаждающей мятой и кинзой.

Если вам нужно выходить на солнце в жару, не делайте это на пустой желудок. Съешьте сладкую сочную грушу и ложку розового варенья для снижения светочувствительности.

*ЛАССИ - это аюрведический лечебный напиток, который пьется лучше всего к обеду или после обеда. Благодаря молочными бактериям ласси содействует здоровой кишечной флоре и устраняет запоры и поносы. Тело снабжается белком, кальцием и витаминами группы В, прежде всего B-12, который производится только бактериями и выработка которого при вегетарианском питании ограничена.

Приготовление Ласси

Используйте высококачественный, мягкий биойогурт без консервантов и фруктовых добавок, лучше всего самостоятельно произведенный свежий йогурт.

Этот свежий йогурт разбавляется в зависимости от силы пищеварения в 2-4 раза водой и взбивается венчиком для взбивания или миксером до равномерной консистенции. (Если вы приготовили йогурт из свежего и жирного молока, при биении с мешалкой на поверхности появляется похожий на масло слой, который нужно снять).

1. Ласси не должен подаваться на стол слишком холодным. Лучше всего - комнатной температуры или даже несколько теплее.

2. Ласси может питься чистым или с добавлением соли, кумина (зира) и кориандра.

3. Для особенных случаев для получения превосходного напитка добавляете небольшое количеством меда или сахара и розовой воды.