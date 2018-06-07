Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Виктор Мацышин
Виктор Мацышин
Врач-невролог, рефлексотерапевт, специализируется в области методов нетрадиционной терапии. Владеет техниками Су-Джок, Панчакармы, Трансцендентальной медитации, пульсодиагностикиВсе статьи автора

Питание в жару

547

Питта-доша – это одна из трёх функциональных принципов, управляющих различными функциями ума и тела. Состоящая из огня и воды, Питта-доша управляет метаболизмом и трансформациями в теле, включая пищеварение. Питта ассоциируется с теплом, и его воздействие особенно ощущается во время жаркого лета, с июня по октябрь. Присуща ли вашей конституции сильная Питта или нет, в летний сезон вам нужно обращать внимание на балансирование Питты.

Среди признаков обострившейся (разбалансированной) Питта-доши – избыточная кислотность желудка, изжога, головокружение, височная головная боль, склонность к повышенному артериальному давлению, кожная сыпь, гневливость и раздражительность. Соблюдение диеты, успокаивающей Питту, может помочь удерживать этот огненный элемент в равновесии.

Что первое, за чем вы тянетесь в жаркий летний день? Холодный напиток? Мы инстинктивно знаем, что охлаждающие напитки и холодная еда помогают балансировать Питту и восполнять количество жидкости в организме. Но если напиток – холодный как лёд, он погасит ваш пищеварительный огонь и нарушит пищеварение. Поэтому лучше всего избегать напитков со льдом, особенно во время еды. Также воздерживайтесь от газированных напитков, так как они замедляют пищеварение. Свежеприготовленные в блендере фруктовые соки, выпиваемые при комнатной температуре, – питательны, приятны и очень вкусны. Виноград, сладкий ананас и арбуз – варианты фруктов для освежающих напитков.

Для поддержания Питта-доши в равновесии отдавайте предпочтение сладкому, горькому и вяжущему вкусу, и избегайте солёной, кислой и острой пряной пиши. Сладкая пища включает в себя рис, овес, пшеницу. Молоко, сливочное масло и масло ги являются охлаждающими продуктами. Полностью созревшие сладкие, сочные фрукты (дыни, черешни, виноград, груши и манго) и некоторые овощи (огурцы, капуста брокколи, кабачки цуккини и спаржа) успокаивают Питту. Сведите к минимуму потребление йогурта, сметаны, цитрусовых и острых продуктов типа кайенского перца (красного стручкового перца). Также избегайте овощей с согревающими свойствами – помидоров, острых или жгучих перцев, редиса, лука, чеснока и шпината.

При приготовлении пищи используйте охлаждающие специи – фенхель, мяту и кориандр, а острые специи типа молотого имбиря и семян горчицы сократите.

Предпочтительной является пища жидкая, а не сухая, и прохладная или теплая, а не горячая. Чечевичные супы, приправленные Питта-чурной (смесь специй для успокоения Питта-доши), могут послужить питательной едой для успокоения Питты.

Пейте побольше прохладной воды или воды комнатной температуры и прихлёбывайте Питта чай в количестве 2-3 чашек в течение дня. Питта чай содержит охлаждающие специи и розовые лепестки, известные в Аюрведе как охлаждающие ум, тело и эмоции. Свежие фруктовые соки и вода из молодых кокосовых орехов – чудесные тонизирующие средства в тёплые душные дни. Перед сном приготовьте успокаивающий напиток – в кипячёное и охлаждённое молоко добавьте немного розового варенья. Ласси* с розовыми лепестками может послужить освежающим напитком в обеденное время.

Чтобы поддерживать эффективность пищеварения и не допускать обострения Питта- доши, важно соблюдать полезные привычки в еде:

Не пропускайте приёмы пищи, особенно завтрак. В качестве лёгкого завтрака попробуйте тушёные яблоки и груши. Чтобы начать день с более сытной трапезы, после тушёных фруктов съешьте немного сладкой каши.

Планируйте обед как можно ближе к полудню. Обед должен быть вашим самым плотным приёмом пищи за день. Включите в него 2-3 вида овощей, блюда из цельных круп, чечевицу и свежий сыр. Выпейте стакан сладкого ласси* с розовыми лепестками** или ласси-дижестива (способствующего пищеварению), приправленного охлаждающей мятой и кинзой.

Если вам нужно выходить на солнце в жару, не делайте это на пустой желудок. Съешьте сладкую сочную грушу и ложку розового варенья для снижения светочувствительности.

*ЛАССИ - это аюрведический лечебный напиток, который пьется лучше всего к обеду или после обеда. Благодаря молочными бактериям ласси содействует здоровой кишечной флоре и устраняет запоры и поносы. Тело снабжается белком, кальцием и витаминами группы В, прежде всего B-12, который производится только бактериями и выработка которого при вегетарианском питании ограничена.

Приготовление Ласси

Используйте высококачественный, мягкий биойогурт без консервантов и фруктовых добавок, лучше всего самостоятельно произведенный свежий йогурт.

Этот свежий йогурт разбавляется в зависимости от силы пищеварения в 2-4 раза водой и взбивается венчиком для взбивания или миксером до равномерной консистенции. (Если вы приготовили йогурт из свежего и жирного молока, при биении с мешалкой на поверхности появляется похожий на масло слой, который нужно снять).

1. Ласси не должен подаваться на стол слишком холодным. Лучше всего - комнатной температуры или даже несколько теплее.

2. Ласси может питься чистым или с добавлением соли, кумина (зира) и кориандра.

3. Для особенных случаев для получения превосходного напитка добавляете небольшое количеством меда или сахара и розовой воды.

Читайте все новости по теме "Питание" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виктор МацышинВиктор Мацышин
Тема
Питание
Объекты
здоровьепитаниедиетарецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины