"Это не диета!" Украинцам объяснили, чем питаться в Петров пост

В понедельник, 24 июня, у православных христиан начался Петров пост. В 2019 году он продлится 18 дней и закончится 12 июля.

Питание во время поста должно оставаться сбалансированным и содержать в себе все необходимые организму белки, жиры и углеводы. Об этом в эфире ObozTV рассказала диетолог Светлана Фус.

Диетолог подчеркнула, что пост – это не "диета", а, в первую очередь, соблюдение религиозных принципов.

"Такое ограничение в еде длительное время не очень хорошо влияет на наше здоровье. Нашему организму каждый день нужны и белки, и жиры, и углеводы. Но если мы будем так употреблять постную пищу, чтобы она обеспечивала наш организм всеми этими ингредиентами – то будет нормально", – объяснила Фус.

Она также обратила внимание, что на самом деле человеческому организму требуется не слишком большое количество продуктов животного происхождения.

"Например, можно за день съесть 1 яйцо, кусок рыбы, кусочек сыра и выпить стакан кефира. И это будет составлять необходимую белковую долю животного происхождения", – отметила эксперт.

Постная пища должна быть сбалансирована Project Lean Nation

Ранее OBOZREVATEL писал о запретах в период Петрового поста. Этот пост считается не очень строгим. Хотя не стоит есть продукты животного происхождения (мясо и яйца), но в некоторые дни разрешается употреблять рыбу.

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