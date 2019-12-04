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/ Здоровое питание

Питание и головные боли: диетолог расскрыла связь

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Диетолог Виктория Кляуз заявила, что причины головных болей могут быть связаны не только со стрессом, недосыпом и плохой погодой, но и с неправильным питанием.

В частности, как она написала на своей странице в Instagram, причиной тому может быть голод или жажда.

Диетолог также дала советы, как справиться с головными болями из-за неправильного питания.

Головная боль

Головная боль

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Правильное питание: диетолог назвала причины, почему не снижается вес

Голод. Если в процессе работы вы пропускаете обед, а спустя час чувствуете головную боль, то нужно прерваться и полноценно поесть.

"Но многие говорят "мозгу нужна глюкоза", и не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой. Да, тело получит глюкозу, в большом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго и спустя 40-60 минут снова будет дискомфорт. Если такие перекусы вытесняют полноценные приемы пищи, то лишний вес или заболевания ЖКТ гарантированы", - отметила Кляуз.

Жажда. По словам диетолога, легкая степень обезвоживания может быт причиной головной боли.

"При появлении таких симптомов вспомните, когда вы пили воду последний раз и когда мочились. У многих утро начинается с чашки кофе, а далее -до обеда, иногда и до ужина, воду никто не пьет и "не ходит в туалет", а при появлении головной боли "сваливают" все на усталость.

Достаточно выпить стакан воды и проследить за собой - если облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания", - написала Кляуз.

Она добавила, что не стоит сразу же "вливать" в себя поллитра, так как это может вызвать тошноту или рвоту. Достаточно просто не забывать пить воду в течение дня.

Причины головных болей разнообразны, если есть другие признаки или частые головные боли - то визит к врачу обязателен👆 ⠀ Но у каждого из нас иногда бывают головные боли Мы можем связывать это со стрессом, "недосыпом", плохой погодой, полнолунием... А причина в другом⬇️ ⠀ 🔸 Голод Например, в процессе работы вы пропускаете обед, а спустя час чувствуете головную боль Идеальный вариант - прерваться и полноценно поесть🍗🥬☕️ Но многие говорят "мозгу нужна глюкоза", не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой Да, тело получит глюкозу, в бльшом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго и спустя 40-60мин снова будет дискомфорт🤯 Если такие перекусы вытесняют полноценные приемы пищи, то лишний вес или заболевания ЖКТ гарантированы ⠀ 🔸Жажда Легкая степень обезвоживания может быт причиной головной боли При появлении таких симптомов вспомните, когда вы пили воду последний раз и когда мочились У многих утро начинается с чашки кофе, а далее -до обеда, иногда и до ужина, воду никто не пьет и "не ходит в туалет"😳 ⠀ А при появлении головной боли "сваливают" все на усталость Достаточно выпить стакан воды и проследить за собой👆 - если облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания Не стоит сразу же "вливать" в себя поллитра, тк это может вызвать тошноту или рвоту Достаточно протсо не забывтаь пить воду в течение дня🙌 Больше о воде здесь #dr_klaus_вода А у вас бывают головные боли ? Как с ними справляетесь? Делитесь в комментариях⬇️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Питание
Тег
питание
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