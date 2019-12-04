Питание и головные боли: диетолог расскрыла связь

Диетолог Виктория Кляуз заявила, что причины головных болей могут быть связаны не только со стрессом, недосыпом и плохой погодой, но и с неправильным питанием.

В частности, как она написала на своей странице в Instagram, причиной тому может быть голод или жажда.

Диетолог также дала советы, как справиться с головными болями из-за неправильного питания.

Головная боль Иллюстрация

Голод. Если в процессе работы вы пропускаете обед, а спустя час чувствуете головную боль, то нужно прерваться и полноценно поесть.

"Но многие говорят "мозгу нужна глюкоза", и не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой. Да, тело получит глюкозу, в большом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго и спустя 40-60 минут снова будет дискомфорт. Если такие перекусы вытесняют полноценные приемы пищи, то лишний вес или заболевания ЖКТ гарантированы", - отметила Кляуз.

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Жажда. По словам диетолога, легкая степень обезвоживания может быт причиной головной боли.

"При появлении таких симптомов вспомните, когда вы пили воду последний раз и когда мочились. У многих утро начинается с чашки кофе, а далее -до обеда, иногда и до ужина, воду никто не пьет и "не ходит в туалет", а при появлении головной боли "сваливают" все на усталость.

Достаточно выпить стакан воды и проследить за собой - если облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания", - написала Кляуз.

Она добавила, что не стоит сразу же "вливать" в себя поллитра, так как это может вызвать тошноту или рвоту. Достаточно просто не забывать пить воду в течение дня.

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