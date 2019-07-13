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/ Здоровое питание

Пить или не пить? Названы главные плюсы и минусы кофе

2.1т Читать материал на украинском

Кофе - это полезный продукт питания, однако злоупотребление им может привести к побочным последствиям.

Диетолог Светлана Фус рассказала о его свойствах в своем Instagram, а также сколько чашек можно пить в день.

Кофе

Кофе

pixabay

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  • Кофе стимулирует выработку инсулина. А хронически повышенный уровень инсулина может вести к ожирению.

  • В кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему, повышает давление, мочеотделение, сужает сосуды. А это в свою очередь может спровоцировать "образование целлюлита".

  • Более трех чашек в день вызывает обезвоживание.

  • Регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными.

  • Безопасное количество - до трех чашек в день, если при этом не пить чай.

  • При добавлении молока или сливок раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка снижается. Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар - лактозу.

  • Если выпили латте - это считается перекус, по калориям так точно. По этой причине не рекомендуется пить кофе с молоком между приемами пищи.

Любимый напиток кофе: польза или вред 🤔 Мне часто пишут сообщения с вопросами: ✅ Почему не рекомендовано пить кофе с молоком? ✅ Сколько чашек кофе можно пить в день? Кофе - это полезный продукт питания. Так как в натуральном кофе содержатся вещества, которые обладают стимулирующей, тонизирующей и антиоксидантной активностью. И в тоже время, злоупотребление этим напитком может привести к побочным последствиям. Давайте их рассмотрим: ☕ Кофе стимулирует выработку инсулина. А хронически повышенный уровень инсулина может вести к ожирению. ☕ В кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему, повышает давление, мочеотделение, сужает сосуды. А это в свою очередь может спровоцировать “образование целлюлита”. ☕ Более трех чашек в день вызывает обезвоживание. ☕ Регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными. ☕ Безопасное количество - до 3-х чашек в день, если при этом не пить чай. . КОФЕ + МОЛОКО . ☕🥛 При добавлении молока или сливок раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка снижается. Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар - лактозу. . ☕🥛 Если выпили латте - это считается перекус, по калориям так точно. По этой причине я не рекомендую пить кофе с молоком между приемами пищи. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой #бездиет

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, существует много исследований по поводу употребления кофе, которые зачастую друг другу противоречат. Недавно ученые в США нашли связь между раком легких и этим напитком.

При этом другие исследователи заявили, что в день для увеличения работоспособности нужно выпивать две чашки кофе.

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