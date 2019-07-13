Пить или не пить? Названы главные плюсы и минусы кофе

Кофе - это полезный продукт питания, однако злоупотребление им может привести к побочным последствиям.

Диетолог Светлана Фус рассказала о его свойствах в своем Instagram, а также сколько чашек можно пить в день.

Кофе pixabay

Кофе стимулирует выработку инсулина. А хронически повышенный уровень инсулина может вести к ожирению.

В кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему, повышает давление, мочеотделение, сужает сосуды. А это в свою очередь может спровоцировать "образование целлюлита".

Более трех чашек в день вызывает обезвоживание.

Регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными.

Безопасное количество - до трех чашек в день, если при этом не пить чай.

При добавлении молока или сливок раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка снижается. Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар - лактозу.

Если выпили латте - это считается перекус, по калориям так точно. По этой причине не рекомендуется пить кофе с молоком между приемами пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует много исследований по поводу употребления кофе, которые зачастую друг другу противоречат. Недавно ученые в США нашли связь между раком легких и этим напитком.

При этом другие исследователи заявили, что в день для увеличения работоспособности нужно выпивать две чашки кофе.

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