Пищевые добавки вызывают рак: что показало исследование

Исследователи выяснили, что прием пищевых добавок малоэффективен, и только питательные вещества, содержащиеся в продуктах питания, могут улучшить состояние вашего здоровья. Такие добавки, как кальций и витамин D, были связаны с более высоким риском развития рака.

Эксперты предполагают, что полученные данные дополняют свидетельство о том, что добавки нельзя использовать в качестве "страховки" от болезней и что ключом к здоровью являются диета и образ жизни.

Исследователи из Университета Тафтса сравнили потребление ряда питательных веществ с показателями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин. Они показали, что адекватное потребление витаминов А и К, а также магния и цинка снижает риск смерти. Это открытие относится только к питательным веществам, содержащихся в продуктах питания, а не к добавкам.

Споры об эффективности пищевых добавок бушевали годами и многие исследования показали, что эффекты от употребления добавок ниже, чем от естественного приема.

Доктор Фанг Фанг Чжан из Университета Тафтса говорит, что важно понимать роль, которую питательное вещество и его источник могут играть для здоровья, особенно если эффект может быть негативным. Это исследование также подтверждает важность определения источника питательных веществ при оценке результатов смертности. Полученные данные дополняют растущее количество доказательств того, что добавки с питательными микроэлементами не снижают риск смерти от ряда заболеваний.

Добавление некоторых витаминов и/или минералов может помочь тем, кто подвержен риску (например, фолиевая кислота во время беременности), или тем, кто может получить пользу по определенным медицинским причинам (например, при остеопорозе). В остальном здоровым людям лучше сосредоточиться на здоровом питании, богатом овощами, орехами, семенами, цельным зерном и фруктами, чем тратить деньги на добавки.

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