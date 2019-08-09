Перекусы и гормоны: Супрун развеяла известные мифы об ожирении

Лишний вес в организме человека накапливается из-за ряда причин, среди которых привычка в питании и сбои на гормональном уровне.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, отметив, что лишний вес может набираться вне зависимости от действий человека.

"Пищевое поведение – это то, чего люди учатся. Если в семье принято есть без учета чувства голода и сытости, детей заставляют есть, дома всегда есть конфеты, чай с сахаром или перекус бутербродом, то у ребенка формируется нездоровое представление о еде", – рассказала чиновник.

Также хронический недостаток сна приводит к гормональному сбою, контролирующих сытость и отложения жировых залежей.

"Есть и другие нарушения пищевого поведения и сна, которые нуждаются в помощи врача. Шутки о том, как вдруг захотели ночью пить, а в итоге съели борщ, полностью подпадают под симптомы такого нарушения пищевого поведения как парасомнии – когда люди ночью что-то делают", – рассказала Супрун.

На скопление лишнего жира также влияет ряд гормонов: щитовидная железа, половые гормоны, соматотропин (гормон роста), кортизол, инсулин, лептин и адипонектин. Супрун рекомендует проходить осмотр у эндокринолога.

Глава Минздрава отметила, что ожирение может быть заложено на генном уровне, однако это не может быть основной причиной.

"Людям, родители которых имели индекс тела 30 или более, следует из юности быть внимательными со своим весом. Даже в случае генетической предрасположенности к ожирению его можно предотвратить сбалансированным питанием и тренировками", – подчеркнула министр.

Проблемы ожирения

Нарушение пищевого поведения бывает также при клинической депрессии: отказ от еды или переедание, смещение рациона в сторону сладкого, фастфуда, алкоголя и тревожном расстройстве – неконтролируемое переедание, заедание стресса.

Супрун акцентировала, что нужно питаться сбалансировано. Следует стремиться к рациону, в котором есть много разных овощей, сырых и приготовленных, фрукты и ягоды, рыба, мясо и бобовые, орехи и семена, жиры растительного и животного происхождения, и совсем немного сладостей, алкоголя или колбасных изделий.

Также стоит избегать ряда ошибок, которые ведут к набору лишнего веса:

Избегать сладких завтраков, которые способствуют набору веса и желанию перекусить перед обедом. Лучше не завтракать, если не хочется, чем есть сладкое на завтрак.

Не стоит часто перекусывать. Перекусы скорее портить вам аппетит, зубы и индекс массы тела. Взрослым людям можно есть дважды в день – главное, чтобы полноценно и без переедания и сопутствующих психических расстройств.

Супрун добавила, что лишний вес также появляется из-за брака физической активности.

"Впрочем, одним только спортом или танцами похудеть трудно – надо менять весь образ жизни и, возможно, проходить лечение. ВОЗ отмечает, что в течении недели нужно 150 минут интенсивных физических нагрузок, и каждый день – хотя бы полчаса умеренных, а также упражнения в течение дня", – подытожила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун рассказала, что такое здоровый вес тела и чем опасно ожирение.

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