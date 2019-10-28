Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здоровое питание

Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Диетолог Все статьи автора

Пальмовое масло: распространенные мифы и факты

335

Друзья, давайте поговорим о пальмовом масле. Какие из фактов онем правдивы, а какие нет?

Этого продукта либо боятся, либо возносят на пьедестал. Что же нам с ним делать? Ведь давно уже решили, что оно вредно? Но у всего есть две стороны медали.

  • Пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, причём как из мякоти, так и из ядра.

  • Несмотря на своё растительное происхождение, в пальмовом масле (как и в кокосовом, и сливочном) преобладают насыщенные жиры, потребление которых должно быть ниже, чем ненасыщенных.

Чем же оно может быть так вредно?

Начну с того, что оно достаточно дешевое, поэтому большинство полуфабрикатов делают с добавлением пальмового масла. Тут больше опасно избыточное потребление переработанной пищи, чем самого масла.

В погоне за дешевым продуктом вырубаются большие площади лесов и это правда.

А вот мысль о том, что "у него высокая температура плавления" и оно забивает сосуды, это миф. Масло распадается под воздействием ферментов, температура тут абсолютно не имеет значения.

Часто вы можете встретить пальмовое масло в детском питании, оно может способствовать худшему усвоению кальция, хотя говорят, что формулу уже поменяли и такого эффекта нет.

Новости
Суперфуды, которые не нужны
Пальмовое масло

Пальмовое масло

Иллюстрация

Ещё говорят, что масло перевозят в цистернах от нефтепродуктов и этим оно опасно. Вывод странный, потому что даже если так, все они хорошо обрабатываются. И вы знаете, как транспортируют остальные продукты? В каких условиях? Так с ума можно сойти.

Краткий вывод:

  • Пальмовое масло имеет свои плюсы и минусы

  • Читать состав полезно всегда, но если вы раз в неделю съели такой продукт – ничего страшного не случится.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Альбина Комиссарова Альбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Тег
питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости