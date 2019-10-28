Друзья, давайте поговорим о пальмовом масле. Какие из фактов онем правдивы, а какие нет?

Этого продукта либо боятся, либо возносят на пьедестал. Что же нам с ним делать? Ведь давно уже решили, что оно вредно? Но у всего есть две стороны медали.

Пальмовое масло добывается из плодов масличной пальмы, причём как из мякоти, так и из ядра.

Несмотря на своё растительное происхождение, в пальмовом масле (как и в кокосовом, и сливочном) преобладают насыщенные жиры, потребление которых должно быть ниже, чем ненасыщенных.

Чем же оно может быть так вредно?

Начну с того, что оно достаточно дешевое, поэтому большинство полуфабрикатов делают с добавлением пальмового масла. Тут больше опасно избыточное потребление переработанной пищи, чем самого масла.

В погоне за дешевым продуктом вырубаются большие площади лесов и это правда.

А вот мысль о том, что "у него высокая температура плавления" и оно забивает сосуды, это миф. Масло распадается под воздействием ферментов, температура тут абсолютно не имеет значения.

Часто вы можете встретить пальмовое масло в детском питании, оно может способствовать худшему усвоению кальция, хотя говорят, что формулу уже поменяли и такого эффекта нет.

Пальмовое масло Иллюстрация

Ещё говорят, что масло перевозят в цистернах от нефтепродуктов и этим оно опасно. Вывод странный, потому что даже если так, все они хорошо обрабатываются. И вы знаете, как транспортируют остальные продукты? В каких условиях? Так с ума можно сойти.

Краткий вывод:

Пальмовое масло имеет свои плюсы и минусы

Читать состав полезно всегда, но если вы раз в неделю съели такой продукт – ничего страшного не случится.

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