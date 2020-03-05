Питание в пост: диетолог рассказала, какие овощи вредны для здоровья

Врач-диетолог Анна Мельничук порекомендовала в начале поста не злоупотреблять сырыми овощами, а термически их обрабатывать.

"Самая большая проблема людей, которые хотят сразу войти в пост: большое количество овощей. Кажется, что овощи – это очень полезно и круто. Но при этом значительное количество термически необработанных овощей может вызывать вздутие живота, метеоризм, дискомфорт", – объяснила Мельничук в эфире ObozTV.

По ее словам, первое время после перехода на постное меню овощи нужно тушить, варить или запекать.

Кроме того, диетолог порекомендовала выбирать традиционные овощи, а не экзотические или несезонные.

"Сейчас не сезон для помидоров, не нужно использовать какие-то авокадо... Лучше наши, местные, локальные продукты. Свекла, морковка, тыква, тушеная капуста, репа, сельдерей, грибы", – перечислила Мельничук.

Овощи в пост советуют запекать, варить и тушить medicalnewstoday.com

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