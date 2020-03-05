Питание в пост: диетолог рассказала, какие овощи вредны для здоровья

Врач-диетолог Анна Мельничук порекомендовала в начале поста не злоупотреблять сырыми овощами, а термически их обрабатывать.
"Самая большая проблема людей, которые хотят сразу войти в пост: большое количество овощей. Кажется, что овощи – это очень полезно и круто. Но при этом значительное количество термически необработанных овощей может вызывать вздутие живота, метеоризм, дискомфорт", – объяснила Мельничук в эфире ObozTV.
По ее словам, первое время после перехода на постное меню овощи нужно тушить, варить или запекать.
Кроме того, диетолог порекомендовала выбирать традиционные овощи, а не экзотические или несезонные.
"Сейчас не сезон для помидоров, не нужно использовать какие-то авокадо... Лучше наши, местные, локальные продукты. Свекла, морковка, тыква, тушеная капуста, репа, сельдерей, грибы", – перечислила Мельничук.
Овощи в пост советуют запекать, варить и тушить
medicalnewstoday.com
Ранее OBOZREVATEL при помощи диетолога Марии Колповской подготовил пять кулинарных идей для Великого поста, которые сделают постный рацион разнообразнее, ярче и полезнее для здоровья.
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 15:00 на ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Советы врачей" на OBOZREVATEL.