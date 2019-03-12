Жареный жир нельзя! Диетолог раскрыла секреты полезного питания

Человеку следует отказаться от сахара и заменить его на сухофрукты, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Также нельзя употреблять жареный жир, – вместо него лучше взять свежее растительное масло.

Такие советы в эфире ObozTV озвучила диетолог Людмила Гончарова. Она добавила, что маслом поливают только готовые блюда.

"Человеку нужны жиры, только не жареные, потому что они не работают, а "живые". Вкусно и полезно будет, например, запечь баклажан или кабачок с орехами и полить готовое блюдо маслом. Также, чтобы чувствовать себя хорошо, стоит отказаться от сахара. Его можно заменить сухофруктами, но нужно съедать не более четырех штучек за один прием", – отметила она.

Чтобы заменить мясо, например, во время поста, можно приготовить грибы или фасоль, посоветовала диетолог. Полезна также чечевица, – в желтых и зеленых бобах меньше углеводов, подсказала Гончарова.

"Надо взять на вооружение грибы, например, вешенки, шампиньоны. Они очень быстро готовятся. Возьмите половинку сельдерея, измельчите его и отварите. За пять минут до готовности добавьте в воду порезанные грибы. Когда они закипят, бросьте лавровый лист, перец. Потом это все взбейте в блендере и подавайте, посыпав зеленью. Можно также отварить фасоль, выложить ее на тарелку и полить соусом, который приготовлен из кинзы, грецкого ореха и масла", – объяснила она.

Еду не стоит запивать водой, посоветовала диетолог. После приема пищи нужно подождать полтора часа, добавила она.

"Надо подождать, пока продукты усвоятся. Через полтора часа можно выпить воды небольшими глотками, чтобы очистить пищевод. Правильнее выпивать как можно больше воды до приема пищи. Вообще, дневная норма жидкости для человека – 50 мл на килограмм веса тела плюс еще один литр воды в дополнение" – сказала Гончарова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, капуста является отличным диетическим продуктом, который поможет не только поправить здоровье и похудеть, но и восполнить организм всеми необходимыми витаминами в весенний период. Например, всего 1 столовая ложка квашеной капусты имеет суточную норму витамина К, который необходим для нормального свертывания крови.

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