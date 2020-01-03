"От сердца и почек": чем тыква полезна для здоровья

Несмотря на то, что тыква состоит на 90% из воды, она содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов. В частности, в овоще содержатся такие витамины, как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т.

В тыкве содержится 1 грамм белка на 100 грамм тыквы. То есть количество белка в ней больше, чем в перепелиных яйцах! Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь!

Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина T тыква препятствует накоплению организмом жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса. Этот овощ обладает слабительным эффектом, что хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Ее рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов, шлаков. Из-за высокого содержания калия употребление этого овоща улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает риски гипертонии.

Тыква полезна для кишечника и сердца Иллюстрация

Тыква оздоравливает желудок, кишечник, желчный пузырь. Незаменима при гастрите, язвенной болезни, рефлюксной болезни (когда у человека возникает изжога) и СРК. Тыквенные семена используют для лечения болезней печени, как антигельминтное средство. Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчнокаменной болезни. Мякоть тыквы рекомендуют беременным и детям. Этот овощ в рационе обеспечит здоровый иммунитет и естественный детокс. В ней содержится растворимая клетчатка (пектин). Тыква помогает получить здоровую и красивую кожу. Также она имеет антиатеросклеротическое действие – сочетание нежной клетчатки, каротиноидов, калия, магния, делают тыкву природным лекарством для всех, у кого нарушены показатели липидограммы.

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