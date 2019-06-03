От горчицы к имбирю: названы 10 специй, которые помогут похудеть

Перед началом пляжного сезона и жарких дней все больше людей пытаются "привести свое тело в форму" и сбросить несколько лишних килограммов. Именно для этого пригодятся специи.

Эксперты считают, что индийская и азиатская кухни увеличивают скорость метаболизма, уменьшают аппетит и даже останавливают появление новых жировых клеток после похудения, пишет "Украинская правда" со ссылкой на The Daily Mail.

Они утверждают, употребляющие семена тмина теряют больше веса, в отличие от тех, кто этого не делает, а также, что кайенский перец повышает метаболизм до 5%, а сжигание жира – до 16%.

Так, врач Мэрилин Глэнвилл рекомендует 10 специй, которые помогут потерять лишний вес. Нужно только выбрать специи себе по вкусу.

Женьшень

Ранее было доказано, что женьшень помогает терять вес мышам, ведь увеличивает скорость обмена веществ и повышает уровень энергии.

Женьшень mail.ru

Так, один из видов женьшеня, а именно сибирский, полезен для женщин и облегчает адаптацию организма к неблагоприятным воздействиям, например, холоду или жаре, повышает работоспособность и стрессоустойчивость. Именно в стрессовых ситуациях люди употребляют нездоровую пищу, что становится причиной увеличения веса, - этот корень дает энергию и помогает бороться со стрессом и усталостью.

Кайенский перец

В перце содержится вещество капсаицин, придающий ему остроты. Именно оно помогает бороться с лишним весом и ожирением. Капсаицин способствует процессу, который превращает жир на тепло, – а это значит, что его сжигается больше.

Кайенский перец harbuz.info

"Эти термогенные ингредиенты в рационе могут повысить метаболизм до 5% и увеличить сжигание жира до 16%", – отмечает Мэрилин Глэнвилл.

Корица

Эта специя улучшает метаболизм. Ее следует добавлять в рацион в размере одной чайной ложки в травяной чай или кашу. Но о таком способе похудения следует забыть тем, кто принимает разжижающие кровь лекарства.

Корица cherry-lady.com.ua

"Исследования также показывают, что корица помогает уменьшить уровень глюкозы в крови и улучшить сопротивление инсулина у тех, кто страдает сахарным диабетом 2 типа", – объясняет врач.

Черный перец

В стручках черного перца является полезное вещество – пеперин. Он имеет похожие свойства, как и капсицина в чили. Пеперин дает тепло, чем предотвращает образование новых жировых клеток.

Черный перец body.com.ua

Одуванчик

Многие считают, что одуванчик – это лишь сорняк, но его корни и листья давно используют как лекарственные средства против вздутия живота и расстройств пищеварения.

"Одуванчики содержат клетчатку, которая дольше поможет чувствовать себя сытым и контролировать свой аппетит", – объясняет Глэнвилл.

Одуванчик sobkor.net

Врач добавляет, листья растения богаты витаминами A, C, D и B-комплекс и высоким уровнем минералов, в частности железом, магнием, цинком, калием, марганцем, медью, холином, кальцием, бором и кремнием. Оно может быть хорошей приправой для женщин, приближающихся к менопаузе.

Горчица

В приправе содержится капсаицин, характерный метаболической активизацией и сжиганием жира. Горчица является частью семейства крестоцветных овощей, которые имеют немало преимуществ для здоровья.

Горчица indianspices.ru

"Если вы покупаете готовую горчицу, убедитесь, что она не содержит сахара, ведь это будет контрпродуктивно для вашего веса", – советует врач.

Куркума

Желтую специю делают из корня. Куркума дает карри глубокий желтый оттенок. Его ингредиентом является куркумин, который помогает потерять вес и удержать форму после похудения.

Куркума oum.ru

Имбирь

Имбирь имеет схожий термогенный эффект, как и капсаицин, ведь согревает организм, помогает сжигать жир.

Имбирь 24tv.ua

Тмин

Те, кто принимает семена тмина, теряют больше веса, в отличие от тех, кто этого не делает. Врач говорит, одна чайная ложка тмина в йогурте в течение трех месяцев, поможет потерять людям на 1,5 кг больше по сравнению с теми, кто этого не делают.

Тмин www.depo.ua

Кардамон

Кардамон также помогает сжигать жир, ведь улучшает обмен веществ: уменьшает газообразование и нормализует работу пищеварения.

Кардамон sdelaychay.ru

Как писал OBOZREVATEL , диетолог назвала 5 простых шагов для похудения без диет. В частности рассказала, чего употреблять не стоит, а нужно включить в рацион.

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