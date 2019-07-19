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/ Здоровое питание

От диабета и атрофии мышц: ученые назвали неожиданную пользу популярного алкогольного напитка

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Вещество ресвератрол, которое содержится в красном вине, помогает мышцам избежать атрофии, особенно в условиях полного отсутствия гравитация.

Таким образом, употребление красного вина может быть полезным для астронавтов и космонавтов, которые летят на Марс, пишет Frontiers and Physology.

"Если человек проживет всего три недели в космосе, объем мускулов в его голенях сокращается примерно на треть. Мы показали, что с этим можно бороться при помощи правильной диеты, что особенно важно для членов марсианских экспедиций, у которых не будет тренажеров, как у экипажа МКС", – заявила ученая Гарвардского университета Мария Мортро.

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Красное вино

Красное вино

7ya.ru

Ресвератрол из вина и кожуры винограда благотворно влияет на организм человека и препятствует атрофии мускулов. Помимо этого, он активирует гены, которые отвечают за реакцию на клеточный стресс и другие раздражители, способные уменьшить продолжительность жизни. Также ресвератрол замедляет процессы, связанные с диабетом 2 типа.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала главные плюсы и минусы кофе, а также то, сколько чашек в день можно выпивать без вреда для здоровья.

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Место
США
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