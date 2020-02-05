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/ Здоровое питание

Опасно для худеющих: названы продукты, которые категорически нельзя сочетать

16.6т
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Чтобы успешно похудеть или поддерживать стройную фигуру, необходимо отказаться от совместного употребления ряда продуктов.

На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален предостерегла от сочетания кофе со сладостями; бобовых с мясом, рыбой и птицей; шоколада с яйцом; картофеля с мясом; сладостей с орехами.

Елена Кален

Елена Кален

instagram.com/elenakalen/

Эксперт пояснила, почему совместное употребление вышеуказанных продуктов негативно скажется на фигуре.

Кофе и пирожное

Кофе и пирожное

Pixabay

Кофе и сладости. Эксперт отметила, что пища, употребляемая вместе с кофе, всасывается в два раза быстрее за счет хлорогеновой кислоты и кофеина. "А с кофе сладости с кофе вызывают пик выделения инсулина. Клетки быстро поглощают глюкозу и просят еще, возникает чувство голода, при повторе инсулина вырабатывается излишне много. В итоге инстулин “отправляет” лишнюю глюкозу в “жировое депо” на талию и бедра", – предупредила она.

Бобовые

Бобовые

Pixabay

Еще одним опасным сочетанием Кален считает бобовые с мясом, рыбой и птицей. "Зачастую ферменты поджелудочной просто не расщепляют клетчатку бобовых, и возникает вздутие живота. В итоге пища плохо переваривается, эвакуируется и образуются залежи в кишечнике из непереваренной пищи. В худшем случае эта пища начинает гнить, возникают запоры, дисбиоз", – отметила диетолог.

Шоколад

Шоколад

Pixabay

Далее эксперт не рекомендует совмещать шоколад и яйцо. Это, по ее словам, повышает уровень глюкозы и холестерина, а инсулин при этом выделится в достаточном количестве, чтобы отправить лишний жир в ненужные места.

Картофель с мясом

Картофель с мясом

Pixabay

Также несочетаемые продукты – картофель с мясом. Диетолог пояснила, что картофельный крахмал на фоне белка вызывает вздутие живота. "На белок мяса будет выделяться фермент пепсин и соляная кислота, а на углевод картофеля - амилаза слюны и альфа-амилаза поджелудочной железы. Это слишком разные среды и Ph у данных ферментов. Практичнее не сочетать картофель с мясом вообще. Увы", – подчеркнула Кален.

Орехи и торт

Орехи и торт

Pixabay

Напоследок диетолог не рекомендует совмещать употребление кондитерских изделий с орехами. "При таком сочетании поджелудочной приходится выделять большое количество ферментов, чтобы усвоить растительный белок из булочек, насыщенные жиры и углеводы из сладостей. Она выбрасывает большое количество инсулина, который быстренько откладывает лишнюю глюкозу “про запас”", – резюмировала Кален.

Для поддержания стройности рекомендую следить, чтобы в вашем меню не встречались эти "опасные сочетания" известных всем продуктов 🙈 ⠀ ❌Кофе + сладости Пища, употребленная вместе с кофе, всасывается вдвойне быстрее за счет выделения хлорогеновой кислоты и кофеина. А 🍰🍫🍬 с кофе вызывают пик выделения инсулина 😐 Клетки быстро поглощают глюкозу и просят ещё, возникает чувство голода, при повторе инсулина вырабатывается излишне много. В итоге инстулин "отправляет" лишнюю глюкозу в "жировое депо" на талию и бедра 😲 ⠀ ❌Бобовые + мясо, рыба, птица Зачастую ферменты поджелудочной просто не расщепляют клетчатку бобовых, и возникает вздутие живота. В итоге пища плохо переваривается, эвакуируется и образуются залежи в кишечнике из непереваренной пищи. В худшем случае эта пища начинает гнить, возникнают запоры, дисбиоз 💦 ⠀ ❌Шоколад и яйцо В этом сочетании повысится уровень глюкозы и холестерина, он будет на пике. Инсулин выделится при этом в достаточном количестве, чтобы отправить лишний жир в те места, где вы ему yt обрадуетесь 😱 ⠀ ❌Картофель + мясо Картофельный крахмал на фоне белка будет вызывать вздутие живота. На белок мяса будет выделяться фермент пепсин и соляная кислота, а на углевод картофеля - амилаза слюны и альфа-амилаза поджелудочной железы. Это слишком разные среды и Ph у данных ферментов. Практичнее не сочетать картофель с мясом вообще. Увы. ⠀ ❌Кондитерские изделия + орехи При таком сочетании поджелудочной приходится выделять большое количество ферментов, чтобы усвоить растительный белок из 🌰, насыщенные жиры и углеводы из 🍫🍬🍬🍬🍰. Она выбрасывает большое количество инсулина, который быстренько откладывает лишнюю глюкозу “про запас” 😇 ⠀ Следите за собой, замечайте такие мелочи, будьте внимательны к себе 😗💖 ⠀ 🤗Поделитесь в комментариях: сколько сочетаний продуктов из тех, что я перечислила, вы едите раз в месяц и чаще? ⠀ А в ближайшее время я расскажу о некоторых полезных для снижения веса сочетаниях продуктов👍

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН МАРАФОН ПОХУДЕНИЯ (@elenakalen)

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Юрий Журавский рассказал, почему трехразовое питание гораздо эффективнее поможет похудеть, нежели пятиразовое.

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похудение
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