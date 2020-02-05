Опасно для худеющих: названы продукты, которые категорически нельзя сочетать

Чтобы успешно похудеть или поддерживать стройную фигуру, необходимо отказаться от совместного употребления ряда продуктов.

На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален предостерегла от сочетания кофе со сладостями; бобовых с мясом, рыбой и птицей; шоколада с яйцом; картофеля с мясом; сладостей с орехами.

Елена Кален instagram.com/elenakalen/

Эксперт пояснила, почему совместное употребление вышеуказанных продуктов негативно скажется на фигуре.

Кофе и пирожное Pixabay

Кофе и сладости. Эксперт отметила, что пища, употребляемая вместе с кофе, всасывается в два раза быстрее за счет хлорогеновой кислоты и кофеина. "А с кофе сладости с кофе вызывают пик выделения инсулина. Клетки быстро поглощают глюкозу и просят еще, возникает чувство голода, при повторе инсулина вырабатывается излишне много. В итоге инстулин “отправляет” лишнюю глюкозу в “жировое депо” на талию и бедра", – предупредила она.

Бобовые Pixabay

Еще одним опасным сочетанием Кален считает бобовые с мясом, рыбой и птицей. "Зачастую ферменты поджелудочной просто не расщепляют клетчатку бобовых, и возникает вздутие живота. В итоге пища плохо переваривается, эвакуируется и образуются залежи в кишечнике из непереваренной пищи. В худшем случае эта пища начинает гнить, возникают запоры, дисбиоз", – отметила диетолог.

Шоколад Pixabay

Далее эксперт не рекомендует совмещать шоколад и яйцо. Это, по ее словам, повышает уровень глюкозы и холестерина, а инсулин при этом выделится в достаточном количестве, чтобы отправить лишний жир в ненужные места.

Картофель с мясом Pixabay

Также несочетаемые продукты – картофель с мясом. Диетолог пояснила, что картофельный крахмал на фоне белка вызывает вздутие живота. "На белок мяса будет выделяться фермент пепсин и соляная кислота, а на углевод картофеля - амилаза слюны и альфа-амилаза поджелудочной железы. Это слишком разные среды и Ph у данных ферментов. Практичнее не сочетать картофель с мясом вообще. Увы", – подчеркнула Кален.

Орехи и торт Pixabay

Напоследок диетолог не рекомендует совмещать употребление кондитерских изделий с орехами. "При таком сочетании поджелудочной приходится выделять большое количество ферментов, чтобы усвоить растительный белок из булочек, насыщенные жиры и углеводы из сладостей. Она выбрасывает большое количество инсулина, который быстренько откладывает лишнюю глюкозу “про запас”", – резюмировала Кален.

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