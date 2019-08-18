Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Опаснее, чем курение: Супрун развенчала мифы о правильном питании

498 Читать материал на украинском

Каждая пятая преждевременная смерть вызвана неправильным питанием.

Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, ссылаясь на недавнее исследование пищевых привычек в 195 странах.

"Неполноценное питание - причина 20% преждевременных смертей. Это больше, чем убивает курение", - написала она.

Супрун обратила внимание, что причиной такой статистики является недостаток в рационе фруктов, цельнозерновых злаков, орехов и избыток соли.

В то же время правильное питание помогает предотвратить гипертензию, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни, остеоартрит, депрессии, деменции, некоторые типы рака, а также уменьшает проявления ревматоидного артрита.

Новости
Особенно для спортсменов: Супрун объяснила, в чем польза арбуза

"Не обязательно покупать чиа, киноа, ягоды годжи, мраморную телятину и миндальное молоко... Гречка, борщ, смородина, арбузы, черный хлеб, кукурузная и перловая крупы, горчица и сало, укроп, сельдь, чеснок, красный перец, свекла, яблоки, корица, тыквенные и льняные семена, грецкие орехи, облепиха, чернослив - все эти привычные продукты очень полезны. Хотите суперфуд - сварите борщ", - посоветовала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию предупредила об опасности жестких диет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
диета
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Waix Alex
Waix Alex
Умничка?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости