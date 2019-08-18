Опаснее, чем курение: Супрун развенчала мифы о правильном питании

Каждая пятая преждевременная смерть вызвана неправильным питанием.

Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, ссылаясь на недавнее исследование пищевых привычек в 195 странах.

"Неполноценное питание - причина 20% преждевременных смертей. Это больше, чем убивает курение", - написала она.

Супрун обратила внимание, что причиной такой статистики является недостаток в рационе фруктов, цельнозерновых злаков, орехов и избыток соли.

В то же время правильное питание помогает предотвратить гипертензию, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни, остеоартрит, депрессии, деменции, некоторые типы рака, а также уменьшает проявления ревматоидного артрита.

"Не обязательно покупать чиа, киноа, ягоды годжи, мраморную телятину и миндальное молоко... Гречка, борщ, смородина, арбузы, черный хлеб, кукурузная и перловая крупы, горчица и сало, укроп, сельдь, чеснок, красный перец, свекла, яблоки, корица, тыквенные и льняные семена, грецкие орехи, облепиха, чернослив - все эти привычные продукты очень полезны. Хотите суперфуд - сварите борщ", - посоветовала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию предупредила об опасности жестких диет.

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