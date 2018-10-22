Опасна для жизни: в соли нашли токсические добавки

В 90% морской, каменной и озерной соли, продаваемой по всему миру, обнаружены пластиковые частицы.

По данным исследования, проведенного учеными из Южной Кореи и отделения "Гринпис" в Восточной Азии, из 39 образцов соли разных торговых марок 36 содержали микропластик, пишет National Geographic.

"Исследование показывает нам, что микропластик повсюду. Неважно, покупаете ли вы морскую соль в Европе или где-то еще, это не гарантирует вам безопасность", — отметила профессор Шерри Мейсон из Государственного университета Нью-Йорка в Фредонии.

По оценкам экспертов, среднестатистический взрослый человек потребляет около 2000 частиц микропластика в год через соль.

Новости Развеян популярный миф о соли

"Существует настоятельная необходимость в более качественном и целостном мониторинговом исследовании наряду с исследованиями по размерам частиц и типам материалов, которые фактически находятся в окружающей среде", — заявил профессор Йоркского университета в Великобритании Алистер Босалл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы человека.