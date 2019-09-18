Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здоровое питание

Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Топ самых вкусных овощей осени: перечень и в чем польза

998

Самые полезные овощи - сезонные. Так давайте разберемся, что кушать в сентябре.

Конечно, начало осени – это всегда томатный бум. Помидоры красные, розовые, оранжевые всех цветов и размеров, каждый выберет на свой вкус. Не встречала еще человека, который бы не любил помидоры. И это правильно. Ведь помидоры содержат ряд полезнейших минералов и витаминов. А антиоксиданты в составе делают их незаменимыми в рационе здорового питания.

Улучшают пищеварение, нормализуют обмен веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему, являются профилактикой раковых заболеваний, повышают настроение.

Сочные и мясистые болгарские перцы – еще один подарок сентября. Богаты витамином С, А, кальцием и магнием.

Чистят сосуды от холестериновых бляшек, повышают аппетит, запускают процессы пищеварения, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, снижают риск возникновения болезни Альцгеймера.

Картофель, столь привычный в нашем рационе, на самом деле очень полезный продукт: богат калием и натрием, витамином С и аминокислотами.

Благодаря своему минеральному составу картофель рекомендуется кушать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стимулирования работы мозга, нормализации обмена веществ и повышения настроения.

Овощи

Овощи

Ivona

Баклажаны. Молодые плоды имеют нежную мякоть и кожуру без горечи. Перезрелые же баклажаны горчат и содержат ядовитый соланин, который может вызвать пищевое отравление.

Так что ловите момент. Кушайте богатые витаминами и микроэлементами баклажаны для улучшения работы сердечно-сосудистой и нервной системы, а также для повышения иммунитета.

Хороша и капуста. Она богата клетчаткой, витаминами, минералами.

Цветная капуста укрепляет стенки сосудов, выводит холестерин из организма, улучшает пищеварение и работу сердца, служит для профилактики онкологии.

Брокколи улучшает работу сердечно-сосудистой системы, желчного пузыря и печени, нормализует уровень сахара в крови, укрепляет нервную систему.

Новости
Самые полезные овощи и фрукты июля: в чем польза

Белокочанная капуста нормализует работу ЖКТ, выводит лишнюю жидкость из организма, улучшает кровообращение и обмен веществ.

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга Фомина Ольга Фомина
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
питание диета Фитнес здоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости