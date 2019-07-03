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/Блоги - Здоровое питание

Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Как похудеть на сезонных ягодах и фруктах

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Лето – лучшее время для того, чтобы начать худеть. Все этому способствует: хочется больше гулять на улице, вода легко пьется в нужном количестве, а жирные борщи в жару просто никто не ест.

Ну вот и отлично, питайтесь ягодами, фруктами и овощами по сезону и худейте себе на здоровье.

А чтобы дело шло быстрее соблюдайте простые правила:

• Стройте свой летний рацион на овощах, их нужно кушать больше, чем фруктов и ягод. При этом употребляйте овощи не только в сыром виде, а также в запеченном, сделанном на пару или приготовленном на гриле. Но, конечно, помните, чем меньше овощи подвержены термической обработке, тем больше в них пользы.

• Фрукты и ягоды кушайте до 16:00, ведь они содержат сахар. Особенно аккуратней будьте с виноградом и бананами. А вот в поедании яблок, абрикос, красной и черной смородины, ежевики, черники и малины можете себя не ограничивать, считается, что они, напротив, помогаю худеть.

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• В каждый прием пищи добавляйте зелень. На завтрак делайте зеленый смузи, на обед и ужин кушайте салаты с большим количеством зелени. Это лучший источник витаминов и минералов, мощный антиоксидант и отличный продукт для похудения.

И обязательно практикуйте разгрузочные дни на овощах и фруктах. Это могут быть монодни, когда вы весь день кушаете только один овощ, фрукт или ягоду. Либо дни сыроедения, когда в вашем рационе присутствуют только свежие растительные продукты без термообработки.

В любом случае наслаждайтесь летом и максимально используйте это период для очищения, витаминизации и омоложения организма.

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Автор
Ольга ФоминаОльга Фомина
Темы
похудениеРеальное похудение
Место
Украина
Теги
диетаФитнес
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