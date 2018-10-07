Не устану повторять, сладкие йогурты это то, что нужно из своего рациона постараться исключить! Регулярно, при проверке пищевого дневника у пациентов я вижу на перекусы, ужин, завтрак сладкие "полезные йогурты". На мои обоснованные возмущения, я слышу: "Но это всего лишь йогурт!". Давайте ещё раз подведём итог.

Йогурт с добавками, питьевой, или обычный густой содержит очень много добавленного сахара: около 9 г на 100 г продукта. В бутылке 350 мл - 31 грамм сахара. А это чайных ложек.

Учитывая, что к йогурту ещё прилагается пара конфет или печенья - о каком похудении будет идти речь?

Альтернатива: купить белый йогурт, без добавок, добавить дома туда фрукты, мёд, джем. И брать с собой. Так вы сможете контролировать количество сахара.

Помните про другие здоровые перекусы: орешки, фрукты, сыр, овощи, сендвичи с птицей, рыбой, овощами, сыром, сухофрукты и многие другие.

Пожалуйста, обходите отделы с этими йогуртами стороной!

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