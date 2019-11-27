Обойдетесь без лекарств: врач рассказала, как приготовить полезные зимние блюда

В холодную пору организм расходует витамины и полезные вещества со скоростью света.

Еще бы, ведь его неустанно подвергают испытаниям перепады температур, проснувшиеся бактерии и вирусы и т.д.

Чтобы не допускать витаминного дефицита и не давать организму ослабляться, нужно позаботиться о его регулярной подпитке. Как это сделать правильно при помощи питания и без участия аптечных поливитаминных комплексов, подсказала MedOboz фитотерапевт Елена Свитко.

Эксперт рекомендует взять на вооружение несколько вкусных и полезных рецептов.

Как приготовить витаминную бомбу Родовид

Зимний смузи

Яркий и вкусный смузи можно приготовить не только летом. Для зимнего микса возьмите по одному банану и киви, четверть лимона, 10 штук мелкой кураги, по 5 штучек инжира и фиников без косточки и десертную ложку любимого растительного масла (лучше льняного или оливкового – они не имеют своего яркого вкуса и не испортят вкус коктейля).

Итак, сухофрукты нужно предварительно тщательно промыть и оставить на пару часов залитыми водой (чтоб они размякли и набухли). Затем отправьте все вышеперечисленные ингредиенты блендер и взбивайте до получения однородной массы.

Такой микс стоит употреблять вместо перекуса либо на ужин, поскольку он получается достаточно сытным.

Розовая острота

Этот витаминный салат можно есть как самостоятельно (если вы любите острое), а можно и использовать в качестве приправы к мясу либо бутербродной массы.

Чтобы приготовить это универсальное блюдо, заранее подготовьте отваренную свеклу, перетертый корень хрена (чайную или десертную ложку – в зависимости от вашего пристрастия к острому), а также столовую ложку жирной сметаны, отварной яичный желток, любимое растительное масло и соль.

Измельчите свеклу на мелкой терке и заправьте ее остальными ингредиентами, перемешав до однородной массы.

Фруктово-овощное ассорти

В этом полезном салате собраны, казалось бы, несочетаемые продукты. Но на самом деле блюдо получается очень вкусным и наверняка станет одним из самых популярных на вашем столе.

Чтобы приготовить этот необычный микс, возьмите четверть небольшого плода белокочанной капусты, по одному плоду яблока, апельсина, моркови, авокадо и сладкого лука, а также соль, перец и растительное масло.

Итак, капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на мелкой терке, остальные плоды нарежьте некрупными кубиками или соломкой. Отправьте все в салатницу, добавьте специи по вкусу, заправьте маслом, перемешайте и оставьте настояться на 15 минут.

Полезные конфеты

А это блюдо вполне подойдет на десерт либо заменит полдник.

Чтобы приготовить витаминные домашние конфеты, возьмите по пять штучек кураги, чернослива, инжира и фиников без косточки, стакан любимых орехов (вкусно получается из микса кешью и миндаля), 20 г кунжута и 2 столовые ложки меда.

Как и в предыдущем рецепте вымойте и замочите на пару часов сухофрукты, затем мелко их нарубите. Также мелко измельчите орехи. Хорошенько перемешайте все перечисленные ингредиенты, из полученного микса сформируйте небольшие батончики, каждый заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник застывать.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептами полезных согревающих напитков.

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