Нужно всего 2 минуты: ученые рассказали, как быстро улучшить здоровье

Ученые выяснили, что если больше двух минут вдыхать аромат нездоровой высококалорийной пищи, то ее можно расхотеть.

Исследование показало, что мозг не обязательно дифференцирует источник чувственного удовольствия, такого как вкус и запах, пишет Journal of Marketing Research.

"Атмосферный аромат может стать мощным средством противостоять тяге к лакомствам. На самом деле, тонкие сенсорные стимулы, такие как запахи, могут более эффективно влиять на выбор продуктов питания детьми и взрослыми, чем ограничительная политика", – рассказал ведущий автор исследования Дипаян Бисвас, доктор философии, профессор маркетинга в Колледже бизнеса Университета Южной Флориды, США.

Ученые нашли прямую связь между продолжительностью времени пребывания в окружении запаха чего-либо и желанием съесть этот продукт. Оказалось, что при вдыхании аромата печенья в течение 30 секунд, предпочтение, с большей вероятностью, отдавалось печенью. В то же время те, кто подвергался воздействию запаха более двух минут, реже соблазнялись печеньем и делали выбор в пользу клубники. При тестировании запаха пиццы и яблок результаты были аналогичными.

Здоровое питание

"Использование аромата печенья в освежителях воздуха или ароматических свечах может подтолкнуть к более здоровому выбору дома. Очевидно, что необходимы дополнительные исследования в домашних условиях, чтобы изучить это более подробно", – добавил Бисвас.

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