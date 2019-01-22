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/Здоровое питание

Нужно всего 2 минуты: ученые рассказали, как быстро улучшить здоровье

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Ученые выяснили, что если больше двух минут вдыхать аромат нездоровой высококалорийной пищи, то ее можно расхотеть.

Исследование показало, что мозг не обязательно дифференцирует источник чувственного удовольствия, такого как вкус и запах, пишет Journal of Marketing Research.

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"Атмосферный аромат может стать мощным средством противостоять тяге к лакомствам. На самом деле, тонкие сенсорные стимулы, такие как запахи, могут более эффективно влиять на выбор продуктов питания детьми и взрослыми, чем ограничительная политика", – рассказал ведущий автор исследования Дипаян Бисвас, доктор философии, профессор маркетинга в Колледже бизнеса Университета Южной Флориды, США.

Ученые нашли прямую связь между продолжительностью времени пребывания в окружении запаха чего-либо и желанием съесть этот продукт. Оказалось, что при вдыхании аромата печенья в течение 30 секунд, предпочтение, с большей вероятностью, отдавалось печенью. В то же время те, кто подвергался воздействию запаха более двух минут, реже соблазнялись печеньем и делали выбор в пользу клубники. При тестировании запаха пиццы и яблок результаты были аналогичными.

Здоровое питание

Здоровое питание

"Использование аромата печенья в освежителях воздуха или ароматических свечах может подтолкнуть к более здоровому выбору дома. Очевидно, что необходимы дополнительные исследования в домашних условиях, чтобы изучить это более подробно", – добавил Бисвас.

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