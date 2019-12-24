Как не поправиться на Новый год: диетолог дала советы

Чтобы не навредить фигуре и здоровью на новогодние и рождественские праздники, можно приготовить раздельные столы, а во время ночного застолья "налегать" на белковую пищу.

Такие советы в преддверии Нового 2020 года дала в эфире ObozTV врач-диетолог Людмила Гончарова. Она отметила, что белковые продукты в сочетании с овощами и зеленью принесут пользу организму и не отложатся "лишними килограммами".

"Когда праздник – вряд ли вам удастся себя ограничить. Постарайтесь просто приготовить такие столы, чтобы вы могли все оттуда брать и комфортно себя чувствовать", – порекомендовала специалист.

Гончарова поделилась интересным лайфхаком – не выставлять одновременно мясные, рыбные, сырные блюда и соленья, а сделать несколько "тематических" столов в разные праздничные дни.

"К примеру, сегодня – мясной стол, завтра – рыбный, а послезавтра главными "спикерами" стола будут сыры, йогурты, молочные продукты", – предложила диетолог.

Она также обратила внимание, что поздние ночные застолья не слишком хорошо сказываются на фигуре.

"Ночью можете съесть какую-то белковую еду. Нежирное мясо либо рыбу, грибы. Тот же сыр – желательно, безлактозный, чтобы не было выработки инсулина, который блокирует соматотропный гормон. Белок, который вы съедите, пойдет как структурный материал для клеток, и не будет "формирования" фигуры", – объяснила Гончарова.

Ограничивать себя в Новый год не стоит, но и переедать не нужно almanac.com

Рыбу и мясо, по мнению врача, стоит сочетать с зеленью, запеченными цуккини или шампиньонами, свежими огурцами.

"Допустим, если вы съедите стейк с шампиньонами, цуккини и перцами – это отлично. Вы и вреда избежите, и максимально поможете своему здоровью", – привела она пример.

Стейк с овощами и зеленью – вкусно и полезно twitter.com/6sSteakhouse

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие продукты врачи советуют вообще убрать с новогоднего стола.

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