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/ Здоровое питание

Вместо оливье: диетолог предложила рецепт полезного салата на Новый год

1.6т
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Классический новогодний салат оливье можно заменить не менее вкусным, но гораздо более полезным салатом из запеченных шампиньонов и куриной грудки.

Такую альтернативу предложила врач-диетолог Людмила Гончарова в эфире ObozTV. Она посоветовала не смешивать в одном блюде белки, жиры и крахмал, а сочетать белки с овощами.

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"Такая мешанина (оливье. – Ред.) – к здоровью действительно не приводит. Постарайтесь белковые продукты соединять с белками – например, курицу с шампиньонами. Без картофеля, без моркови", – объяснила диетолог.

Гончарова поделилась простым вариантом рецепта такого салата: "Запеченные шампиньоны, запеченная куриная грудка. Порезать. Добавить огурчик, какую-то зелень, оливковое масло, средиземноморские травы".

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Если же очень хочется традиционного оливье или селедки под шубой, врач порекомендовала выбирать что-то одно.

"Выберите для себя. Или-или. Или оливье, или шубу. Тогда можно 250-300 грамм", – подчеркнула она.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новогодние блюда Питание Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Людмила Гончарова
Теги
Новый Год-2020 еда питание
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