НОВОРІЧНИЙ СТІЛ, ЯК МАРКЕР ВАШИХ МРІЙ ... або думки лікаря-дієтолога про те, що без новорічного столу можна і обійтись...

У той час, як світ прогресивно рухається в бік генної інженерії та високих біотехнологій, коли вчені, вивчаючи молекулярні механізми здоров'я та довголіття, один за одним звітують про позитивний вплив обмеження калорійності їжі, користь свіжих овочів, більшість українських господинь та господарів планують знову бити рекорди з приготування страв та напоїв, які скоротять їхні дні та дні їхніх близьких на цій землі.

Один із улюблених передноворічних висловів наших співвітчизників "раз в рік можна все", в ці дні набирає обертів.

Під цим "всім" маються на увазі загальнозрозумілі "олів'є", "шуба", "мімоза", "наполєон", або, в залежності від регіону - "муравєйнік", "катлєти", "трубочки", "пічьоночний торт", сирник, шовдарь, гурка і тому подібні кулінарні "шедеври".

На їх приготування йде багато часу, господиня має бути в милі, як загнана коняка, проте добровольців-мазохістів є багато.

ЩО НЕ ТАК ІЗ ОЛІВ'Є?

Прочитавши це, багато хто запитає "а що ж не так з олів'є чи шубою, майонез - це ж олія, а олія корисна?"

Ви коли-небудь пробували випити повну склянку олії за раз? А повну склянку майонезу - легко, бо у поєднанні з оцтом та жовтками, сіллю та цукром це набагато простіше.

У компанії з "катлєтами", биточками та "нарізкою", впереміжку із тортами та тістечками, жиру можна відхопити і місячну норму.

Такий жиро-цукровий стрес можна було б і списати на корисний гормезис (стрес малої дії, який посилює захисні сили організму), але печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур та вся система травлення може бути проти.

Не дивно, що всі хірургічні, гастроентерологічні, терапевтичні та травматологічні відділення працюватимуть у посиленому режимі -- камінь, про який ви не здогадувались, чи задавнений тихий гастрит можуть "внєзапно" нагадати про себе.

Тому скажу відверто: фраза "на Новий рік можна все (те, про що вище йшла мова), головне знати міру" -- це, як маркер ставлення до свого життя.

Хочете збільшити шанси жити здоровіше та довше -- готуйте "стіл довгожителя", обмежтеся ТАРІЛОЧКОЮ, а хочете "жити (і хворіти), як усі" -- готуйте як усі, просто потім не нарікайте, "і откуда ж вона ця напасть взялася?" (про хвороби, я таке чую щодня на прийомі).

З довгим емоційним вступом покінчено, що будемо їсти, українські довгожителі?

По-перше, можемо нічого не їсти, бо наїдатися на ніч -- це шкідливо. Вечеряти потрібно не пізніше, ніж за 3=4 години до сну, це так, щоб ще раз нагадати.

Для тих, хто ЩЕ не готовий Новий рік зустріти без столу -- рекомендації нижче.

УЯВІМО, ЩО СТІЛ -- ЦЕ ВЕЛИКА ТАРІЛКА

Саме схему Тарілки використовують для розуміння співвідношення продуктів: 75 - 80% всіх продуктів мають бути РОСЛИННОГО походження.

З НИХ -- 3/4 ОВОЧІ.

Свіжа зелень -- з неї треба робити "подушку", на яку кластимуться всі інші продукти, тоді є шанс, що хоч трохи з'їсте її.

Зелень захищає кишечник від потрапляння шкідливих та токсичних речовин в організм, від алергічних реакцій.

Квашені овочі -- на чільне місце. Вони сприяють травленню та хорошому засвоєнню їжі, особливо, м'ясної.

Норма: 1 повна столова ложка на людину.

Варені та запечені -- дають ситість та поглинають все зайве, особливо, жирне та алкогольне.

Тому:

1. Печений гарбуз.

2. Варений буряк.

3. Парові броколі, цвітна капуста та кабачок/цукіні -- впишіть в новорічні рецепти.

До речі, можна довго і не возитися -- найпростіший та найсмачніший рецепт -- парові овочі посипати сиром пармезан -- низькокалорійно, смачно та ситно.

Норма: 1-2 столові ложки.

Бобові -- поглиначі всього нездорового, захисники серця, судин та мозку, підживлювачі нашого кишечного мікрокосмосу. Для кращого засвоєння та меншого газоутворення, треба добре проварити, додати базиліку або м'яти.

Норма: 1 столова ложка вареної сочевиці, маша або нута.

Мало? Достатньо, щоб потім не скаржитися, що "мене від бобових дує, тому я їх не їм".

Крупи. Можна з ними, але можна -- і без них. Якщо з ними, то трошки і щось вишукане: запіканка, коржики, хлібці, сухарики.

Вівсяна, гречана та інші цільні крупи мають важливе достоїнство -- нерозчинну клітковину, яка, хоч і не засвоюється, але все те, що ми наїли і заштовхали в себе, виштовхує назовні і дає відчуття легкості.

Норма: тоненький шматочок, розміром із Вашу долоню (без пальців).

Хочете більше? Тоді годину колете дрова тими долонями або півтори години прибираєте двір від снігу та болота.

Фрукти, ягоди та горішки -- найздоровіший десерт.

Норма: розміром із середній апельсин. Оптимально, якщо це і буде апельсин або грейпфрут. Вигризайте в ньому все, особливо -- білу м'якоть під оранжевою шкіркою: вона багата речовинами, які мають детоксикаційні та протиракові властивості. Так само, як і яблука -- їжте із шкіркою.

БІЛКОВИЙ КОМПОНЕНТ СТОЛУ.

Це ті ж БОБОВі, про які йшлося вище, а також зелений розморожений горошок та стручкова квасоля.

РИБА та МОРЕПРОДУКТИ. Щоб на ніч не наїдатися жирним лососем, запечіть у скляному посуді різну рибу: морську жирну, нежирну білу та морепродукти. Пересипте їх травами, попередньо замаринувавши в чомусь кислому, наприклад, у фруктовому соці.

М'ЯСО. Вибираємо нежирне і так само маринуємо. Готуємо на пару або запікаємо.

Норма: долоня без пальців.

ЯЙЦЯ. Хоч і корисні, але без фанатизму -- 1-2 на весь вечір у стравах.

ЖИР.

Є жир -- є насичення, задоволення від їжі. Цей древній потяг до жирної їжі дав можливість нашим предкам вижити.

Оливкова, трохи гарбузової олії, різноманітні горіхи та насіння -- оце і все, від чого маємо відштовхуватися.

Ну ще сало (хотіла пропустити, але українці можуть дуже образитися:). Тому сала -- мало, як два пальці, не смаженого, не копченого і не вареного. І бажано з часничком.

НАПОЇ.

Єдиний здоровий напій -- це ВОДА.

Оскільки в новорічну ніч пити просту воду багатьом може здатися не святково, то приготуйте собі щось святкове та корисне водночас, наприклад, фруктово-м'ятну воду або фруктовий квас.

Фруктову воду готувати просто: третину ємності, в який готуватимете напій заповнюєте красиво та тонко порізаними фруктами (яблуками, апельсинами, мандаринами, лимонами і тд), додаєте декілька листочків м'яти, заливаєте водою, настоюєте ніч або день.

Фруктовий квас: все те саме + порізаний свіжий ананас, додаєте кориці, гвоздики та столову ложку цукру на кожний літр води. Заливаєте теплою водою, накриваєте чистою сухою полотнинкою та залишаєте на світлі 3 дні.

Квас почне бродити , цукор зникне, залишивши замість себе бульбашки вуглекислого газу.

ШАМПАНСЬКЕ.

Ну нехай вже буде, бо вчені навіть опублікували якось працю, що шампанське стимулює аутофагію, тобто очищення клітин від всякого сміття. З трудом віриться, але ж учьоними не посперечаєшся. Все інше не пийте, хіба трохи пригубіть білого сухого.

А ПОЦЕЛОВАТЬ?

Насправді, коли спитати кожного з нас, якими були наші попередні Нові роки, ми швидко заплутаємося: в пам'яті точно будуть гонитва по супермаркету і повна "тєлєга", весь день біля "мартена", стіл, ялинка, жування та "за Новий рік!"

І все. Навряд, чи ми згадаємо, про що говорили та які плани складали.

Тому, можливо, краще спробувати бути оригінальним: поставити декілька страв, а весь інший час заповнити розмовами із близькими по духу/тілу/мріям і тд., людьми? Обніматися, танцювати, радіти кожній миті і кожній емоції? Скільки ж можна їсти?

Мій стіл буде 100% "довголітнім", напишу рецепти

Зможете "перейти Рубікон", тобто поставити щось символічне на Новорічний стіл -- зможете і все інше: правильно харчуватися, спортом займатися, від шкідливих звичок відмовитися і взагалі зробити багато корисного на цій землі. Не зможете... ну що ж... закон Дарвіна ще ніхто не відмінив..

P.S. Я навмисно не поставила "традиційне" фото Новорічного столу із силою-силенною нездорових наїдків та алкоголю, бо пора з цим закінчувати: навіть такі фото підсвідомо стимулюють до нездорових дій.