Ешьте каждый день: врач рассказала о пользе чеснока

Все мы слышали о неповторимой пользе чеснока, при этом мало кто употребляет его в пищу каждый день. Всему виной его острый вкус и специфический долгоиграющий аромат.

Семейный врач Наталья Деменко рекомендует читателям MedOboz пересмотреть свое отношение к чесноку и включить его в список обязательных ежедневных продуктов. По ее словам, всего один-два зубчика этого уникального продукта способны сотворить чудеса со здоровьем.

Чеснок спасает от многих болезней АиФ

Помогает противостоять инфекциям

Зимой чеснок полноценно заменяет противовирусные препараты и поливитаминные комплексы, укрепляя иммунитет и помогая организму бороться с атакующими его источниками различных инфекций.

Дело в том, что в нем содержится уникальный набор витаминов, эфирных масел и аминокислот, а также особое вещество аллицин, которое нещадно убивает бактерии и споры грибков.

Нормализует давление

Также полезным будет чеснок тем, кто страдает от гипертонии. За счет своего состава чеснок способствует расширению сосудов и нормализует густоту крови, благодаря чему давление приходит в норму.

Очищает сосуды

Чеснок принесет пользу и людям, которые имеют склонность к патологиям кровеносной системы. Так, он укрепляет стенки сосудов, нормализует кровообращение и помогает избавиться от "плохого" холестерина. Потому регулярное употребление чеснока снижает риск инсультов, тромбоза и других опасных состояний.

В помощь диабетикам

Не стоит игнорировать употребление чеснока пациентам с сахарным диабетом. Этот продукт способствует снижению уровня сахара в крови и замедляет процесс расщепления инсулина в печени.

А благодаря своим кардиопротектирующим свойствам он еще и защищает от атеросклероза и сердечной недостаточности, риск которых особенно повышается при сахарном диабете.

Предотвращает рак

Чесноку приписывают способность и предотвращать развитие рака. В этом овоще содержится сера, селен и другие компоненты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и уничтожают опасные онкоклетки.

Некоторые исследования показали, что при регулярном употреблении чеснока риск развития рака уменьшается на 20%.

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